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Российские ВС уничтожили пять украинских пусковых установок ЗРК SAMP/T
Российские ВС уничтожили пять украинских пусковых установок ЗРК SAMP/T - РИА Новости, 12.04.2024
Российские ВС уничтожили пять украинских пусковых установок ЗРК SAMP/T
Российские военные за неделю уничтожили пять украинских пусковых установок зенитных ракетных комплексов SAMP/T франко-итальянского производства, сообщило в... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T15:41
2024-04-12T15:41
2024-04-12T15:41
специальная военная операция на украине
россия
зрк с-300
безопасность
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские военные за неделю уничтожили пять украинских пусковых установок зенитных ракетных комплексов SAMP/T франко-итальянского производства, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "За неделю уничтожены пять пусковых установок зенитных ракетных комплексов SAMP/T франко-итальянского производства, С-300 и С-125, а также две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20240412/figaro-1939635884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, зрк с-300, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, ЗРК С-300, Безопасность
Российские ВС уничтожили пять украинских пусковых установок ЗРК SAMP/T
Российские ВС за неделю уничтожили пять украинских пусковых установок ЗРК SAMP/T