https://ria.ru/20240412/zrk-1939644763.html

Российские ВС уничтожили пять украинских пусковых установок ЗРК SAMP/T

Российские ВС уничтожили пять украинских пусковых установок ЗРК SAMP/T - РИА Новости, 12.04.2024

Российские ВС уничтожили пять украинских пусковых установок ЗРК SAMP/T

Российские военные за неделю уничтожили пять украинских пусковых установок зенитных ракетных комплексов SAMP/T франко-итальянского производства, сообщило в... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T15:41

2024-04-12T15:41

2024-04-12T15:41

специальная военная операция на украине

россия

зрк с-300

безопасность

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские военные за неделю уничтожили пять украинских пусковых установок зенитных ракетных комплексов SAMP/T франко-итальянского производства, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "За неделю уничтожены пять пусковых установок зенитных ракетных комплексов SAMP/T франко-итальянского производства, С-300 и С-125, а также две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20240412/figaro-1939635884.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, зрк с-300, безопасность