Рейтинг@Mail.ru
Российские ВС уничтожили пять украинских пусковых установок ЗРК SAMP/T - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:41 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/zrk-1939644763.html
Российские ВС уничтожили пять украинских пусковых установок ЗРК SAMP/T
Российские ВС уничтожили пять украинских пусковых установок ЗРК SAMP/T - РИА Новости, 12.04.2024
Российские ВС уничтожили пять украинских пусковых установок ЗРК SAMP/T
Российские военные за неделю уничтожили пять украинских пусковых установок зенитных ракетных комплексов SAMP/T франко-итальянского производства, сообщило в... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T15:41
2024-04-12T15:41
специальная военная операция на украине
россия
зрк с-300
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909085747_298:158:3072:1718_1920x0_80_0_0_c5b075031654ba6f30ad7b7cf0399cae.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские военные за неделю уничтожили пять украинских пусковых установок зенитных ракетных комплексов SAMP/T франко-итальянского производства, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "За неделю уничтожены пять пусковых установок зенитных ракетных комплексов SAMP/T франко-итальянского производства, С-300 и С-125, а также две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20240412/figaro-1939635884.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909085747_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_43778b6517b03bd31aa6074ec9d33e9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, зрк с-300, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, ЗРК С-300, Безопасность
Российские ВС уничтожили пять украинских пусковых установок ЗРК SAMP/T

Российские ВС за неделю уничтожили пять украинских пусковых установок ЗРК SAMP/T

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские военные за неделю уничтожили пять украинских пусковых установок зенитных ракетных комплексов SAMP/T франко-итальянского производства, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"За неделю уничтожены пять пусковых установок зенитных ракетных комплексов SAMP/T франко-итальянского производства, С-300 и С-125, а также две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", - говорится в сводке военного ведомства.
Украинский солдат в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Уже на повестке дня. СМИ раскрыли, что Запад ожидает на Украине
Вчера, 14:58
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗРК С-300Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала