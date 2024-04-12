https://ria.ru/20240412/zoloto-1939584564.html

Эксперт назвал главные причины роста цен на золото

Эксперт назвал главные причины роста цен на золото - РИА Новости, 12.04.2024

Эксперт назвал главные причины роста цен на золото

"Золотая лихорадка" среди центробанков развивающихся стран, разгорающийся конфликт на Ближнем Востоке, падение китайского фондового рынка и рынка недвижимости,... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T12:54

2024-04-12T12:54

2024-04-12T12:54

экономика

китай

ближний восток

сша

максим осадчий

федеральная резервная система сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/95/1550239542_0:111:3245:1936_1920x0_80_0_0_c6fa536f7758af05cd03e8ff5b4e0e83.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. "Золотая лихорадка" среди центробанков развивающихся стран, разгорающийся конфликт на Ближнем Востоке, падение китайского фондового рынка и рынка недвижимости, а также ожидания снижения ключевой ставки в США во второй половине года являются главными причинами роста цен на золото в мире, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Стоимость золота в пятницу продолжает рост, обновив исторический максимум в 2400 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. "Во-первых, центральные банки Китая, Турции, Индии и других развивающихся стран активно покупают золото. Пример ареста российских и иранских активов – мощный стимул для таких инвестиций. Напряженность американо-китайских отношений – дополнительный стимул для пополнения золотого запаса КНР. ЦБ Китая 17-й месяц подряд наращивает золотой запас", - отмечает Осадчий. Второй причиной аналитик назвал разгорающийся конфликт на Ближнем Востоке, а золото является классическим инструментом страхования геополитических рисков. Третья причина – реакция населения Китая на падение китайского фондового рынка и рынка недвижимости, в результате которого китайцы активно покупают золото в качестве альтернативной инвестиции. "Четвертая причина – ожидаемый во втором полугодии переход к снижению ключевой ставки ФРС, что приведет к снижению стоимости американского долга", - заключил Осадчий.

https://ria.ru/20231102/zolotoy_zapas-1906834889.html

китай

ближний восток

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, китай, ближний восток, сша, максим осадчий, федеральная резервная система сша