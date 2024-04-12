https://ria.ru/20240412/zoloto-1939584564.html
Эксперт назвал главные причины роста цен на золото
Эксперт назвал главные причины роста цен на золото - РИА Новости, 12.04.2024
Эксперт назвал главные причины роста цен на золото
"Золотая лихорадка" среди центробанков развивающихся стран, разгорающийся конфликт на Ближнем Востоке, падение китайского фондового рынка и рынка недвижимости,... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T12:54
2024-04-12T12:54
2024-04-12T12:54
экономика
китай
ближний восток
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максим осадчий
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. "Золотая лихорадка" среди центробанков развивающихся стран, разгорающийся конфликт на Ближнем Востоке, падение китайского фондового рынка и рынка недвижимости, а также ожидания снижения ключевой ставки в США во второй половине года являются главными причинами роста цен на золото в мире, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Стоимость золота в пятницу продолжает рост, обновив исторический максимум в 2400 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. "Во-первых, центральные банки Китая, Турции, Индии и других развивающихся стран активно покупают золото. Пример ареста российских и иранских активов – мощный стимул для таких инвестиций. Напряженность американо-китайских отношений – дополнительный стимул для пополнения золотого запаса КНР. ЦБ Китая 17-й месяц подряд наращивает золотой запас", - отмечает Осадчий. Второй причиной аналитик назвал разгорающийся конфликт на Ближнем Востоке, а золото является классическим инструментом страхования геополитических рисков. Третья причина – реакция населения Китая на падение китайского фондового рынка и рынка недвижимости, в результате которого китайцы активно покупают золото в качестве альтернативной инвестиции. "Четвертая причина – ожидаемый во втором полугодии переход к снижению ключевой ставки ФРС, что приведет к снижению стоимости американского долга", - заключил Осадчий.
https://ria.ru/20231102/zolotoy_zapas-1906834889.html
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экономика, китай, ближний восток, сша, максим осадчий, федеральная резервная система сша
Экономика, Китай, Ближний Восток, США, Максим Осадчий, Федеральная резервная система США
Эксперт назвал главные причины роста цен на золото
Аналитик Осадчий назвал причины "золотой лихорадки" среди центробанков
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. "Золотая лихорадка" среди центробанков развивающихся стран, разгорающийся конфликт на Ближнем Востоке, падение китайского фондового рынка и рынка недвижимости, а также ожидания снижения ключевой ставки в США во второй половине года являются главными причинами роста цен на золото в мире, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Стоимость золота в пятницу продолжает рост, обновив исторический максимум в 2400 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.
«
"Во-первых, центральные банки Китая, Турции, Индии и других развивающихся стран активно покупают золото. Пример ареста российских и иранских активов – мощный стимул для таких инвестиций. Напряженность американо-китайских отношений – дополнительный стимул для пополнения золотого запаса КНР. ЦБ Китая 17-й месяц подряд наращивает золотой запас", - отмечает Осадчий.
Второй причиной аналитик назвал разгорающийся конфликт на Ближнем Востоке, а золото является классическим инструментом страхования геополитических рисков. Третья причина – реакция населения Китая на падение китайского фондового рынка и рынка недвижимости, в результате которого китайцы активно покупают золото в качестве альтернативной инвестиции.
"Четвертая причина – ожидаемый во втором полугодии переход к снижению ключевой ставки ФРС, что приведет к снижению стоимости американского долга", - заключил Осадчий.