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В Щелкове неизвестный облил двух людей химической жидкостью - РИА Новости, 12.04.2024
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19:10 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/zhidkost-1939696740.html
В Щелкове неизвестный облил двух людей химической жидкостью
В Щелкове неизвестный облил двух людей химической жидкостью - РИА Новости, 12.04.2024
В Щелкове неизвестный облил двух людей химической жидкостью
Неизвестный облил химической жидкостью в подмосковном Щелкове женщину и несовершеннолетнюю девушку, обе получили ожоги, возбуждено уголовное дело, сообщается в... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T19:10
2024-04-12T19:10
происшествия
щелково
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Неизвестный облил химической жидкостью в подмосковном Щелкове женщину и несовершеннолетнюю девушку, обе получили ожоги, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-каналах прокуратуры и следственного комитета Московской области. "По предварительным данным, 10 апреля 2024 года вечером неустановленный мужчина подошел на улице к 16-летней девушке и облил её химической жидкостью, причинив ожоги ног. Кроме этого, в том же районе неизвестный совершил нападение на женщину и также облил ее химическим веществом, после чего она была госпитализирована в медицинское учреждение с ожогами лица и тела", - говорится в сообщении. Отмечается, что инцидент произошел в Щелкове. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника. запланированы допросы потерпевших и свидетелей. В прокуратуре Московской области сообщили, что дело взято под контроль.
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щелково
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, щелково, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Щелково, Московская область (Подмосковье), Россия
В Щелкове неизвестный облил двух людей химической жидкостью

В Щелкове неизвестный облил химической жидкостью женщину и подростка

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Неизвестный облил химической жидкостью в подмосковном Щелкове женщину и несовершеннолетнюю девушку, обе получили ожоги, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-каналах прокуратуры и следственного комитета Московской области.
«
"По предварительным данным, 10 апреля 2024 года вечером неустановленный мужчина подошел на улице к 16-летней девушке и облил её химической жидкостью, причинив ожоги ног. Кроме этого, в том же районе неизвестный совершил нападение на женщину и также облил ее химическим веществом, после чего она была госпитализирована в медицинское учреждение с ожогами лица и тела", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел в Щелкове. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника. запланированы допросы потерпевших и свидетелей.
В прокуратуре Московской области сообщили, что дело взято под контроль.
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