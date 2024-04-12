https://ria.ru/20240412/zhidkost-1939696740.html

В Щелкове неизвестный облил двух людей химической жидкостью

В Щелкове неизвестный облил двух людей химической жидкостью - РИА Новости, 12.04.2024

В Щелкове неизвестный облил двух людей химической жидкостью

Неизвестный облил химической жидкостью в подмосковном Щелкове женщину и несовершеннолетнюю девушку, обе получили ожоги, возбуждено уголовное дело, сообщается в... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T19:10

2024-04-12T19:10

2024-04-12T19:10

происшествия

щелково

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Неизвестный облил химической жидкостью в подмосковном Щелкове женщину и несовершеннолетнюю девушку, обе получили ожоги, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-каналах прокуратуры и следственного комитета Московской области. "По предварительным данным, 10 апреля 2024 года вечером неустановленный мужчина подошел на улице к 16-летней девушке и облил её химической жидкостью, причинив ожоги ног. Кроме этого, в том же районе неизвестный совершил нападение на женщину и также облил ее химическим веществом, после чего она была госпитализирована в медицинское учреждение с ожогами лица и тела", - говорится в сообщении. Отмечается, что инцидент произошел в Щелкове. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника. запланированы допросы потерпевших и свидетелей. В прокуратуре Московской области сообщили, что дело взято под контроль.

https://ria.ru/20240305/istra-1931222107.html

щелково

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, щелково, московская область (подмосковье), россия