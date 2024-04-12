https://ria.ru/20240412/zemletryasenie-1939586055.html
На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение
На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение - РИА Новости, 12.04.2024
На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на границе Киргизии и Китая, такие данные в пятницу приводит киргизский институт сейсмологии. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T12:58
2024-04-12T12:58
2024-04-12T12:59
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БИШКЕК, 12 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на границе Киргизии и Китая, такие данные в пятницу приводит киргизский институт сейсмологии. По данным института, подземные толчки были зафиксированы в 14.13 (11.13 мск). Эпицентр землетрясения магнитудой 5,5 располагался на территории Китая, рядом с местом, где 23 января произошло мощное землетрясение магнитудой 7. В ближайших к эпицентру подземных толчков киргизских населенных пунктах Бедель и Ыштык интенсивность колебаний земной коры составила 3 балла. Согласно предварительной информации МЧС Киргизии, разрушений и пострадавших в результате землетрясения в стране нет. По данным института сейсмологии Киргизии, землетрясение магнитудой 7 произошло в ночь на 23 января на территории Китая неподалеку от киргизской границы, в 339 километрах от Бишкека. После первого наиболее сильного толчка последовали порядка десяти афтершоков магнитудой от 3 до 6. В последующие недели в этом районе были зафиксированы еще порядка 50 чувствительных землетрясений магнитудой до 5,9.
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в мире, киргизия, китай, бишкек, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Киргизия, Китай, Бишкек, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение
На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5
БИШКЕК, 12 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на границе Киргизии и Китая, такие данные в пятницу приводит киргизский институт сейсмологии.
По данным института, подземные толчки были зафиксированы в 14.13 (11.13 мск). Эпицентр землетрясения магнитудой 5,5 располагался на территории Китая, рядом с местом, где 23 января произошло мощное землетрясение магнитудой 7. В ближайших к эпицентру подземных толчков киргизских населенных пунктах Бедель и Ыштык интенсивность колебаний земной коры составила 3 балла.
Согласно предварительной информации МЧС Киргизии, разрушений и пострадавших в результате землетрясения в стране нет.
По данным института сейсмологии Киргизии, землетрясение магнитудой 7 произошло в ночь на 23 января на территории Китая неподалеку от киргизской границы, в 339 километрах от Бишкека. После первого наиболее сильного толчка последовали порядка десяти афтершоков магнитудой от 3 до 6. В последующие недели в этом районе были зафиксированы еще порядка 50 чувствительных землетрясений магнитудой до 5,9.