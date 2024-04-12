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Дальше хуже. В Киеве сделали шокирующее заявление после уничтожения ТЭС - РИА Новости, 12.04.2024
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19:20 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/zayavlenie-1939698956.html
Дальше хуже. В Киеве сделали шокирующее заявление после уничтожения ТЭС
Дальше хуже. В Киеве сделали шокирующее заявление после уничтожения ТЭС - РИА Новости, 12.04.2024
Дальше хуже. В Киеве сделали шокирующее заявление после уничтожения ТЭС
Российские удары по объектам энергетики Украины показали, что противовоздушная оборона не может защитить главные объекты страны, заявил бывший советник Леонида... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T19:20
2024-04-12T19:20
в мире
киев
украина
киевская область
леонид кучма
олег соскин
владимир зеленский
укрэнерго
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российские удары по объектам энергетики Украины показали, что противовоздушная оборона не может защитить главные объекты страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Атака ночью показала, что ПВО Украины уже не в состоянии обеспечивать защиту главных, стратегических, центральных, даже тепло-электрогенерирующих объектов. Причем они уничтожаются очень точно", — пожаловался он.Политолог предположил, что Украина уже к концу месяца останется без важных для нее объектов инфраструктуры, поскольку они будут уничтожены новыми российскими ракетами, точно бьющими по своим целям.Он также посетовал, что пока по стране наносили удары, ее президент Владимир Зеленский уехал в Литву подписывать договоренности, которые не изменят ситуацию.Накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударе по объекту в Киевской области, вероятнее всего, по Трипольской ТЭС. Кроме того, региональные власти заявили о поражении объекта критической инфраструктуры.Воздушная тревога звучала на всей территории Украины с 4:42 мск. Сигнал тревоги отменили ближе к 7:00 мск. По информации украинского издания "Бабель", были поражены цели в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении своих объектов в четырех регионах и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях двух своих ТЭЦ.Компания "Центрэнерго" сообщила, что в Киевской области российские военные полностью уничтожили Трипольскую ТЭС.В Минобороны назвали массированный удар по объектам энергетики Украины ответом на попытки киевского режима нанести ущерб предприятиям нефтегазовой отрасли и энергетики России.
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в мире, киев, украина, киевская область, леонид кучма, олег соскин, владимир зеленский, укрэнерго, дтэк, центрэнерго, политика
В мире, Киев, Украина, Киевская область, Леонид Кучма, Олег Соскин, Владимир Зеленский, Укрэнерго, ДТЭК, Центрэнерго, Политика
Дальше хуже. В Киеве сделали шокирующее заявление после уничтожения ТЭС

Экс-советник Кучмы Соскин: ПВО Украины не может защитить важные объекты страны

© AP Photo / Ukrainian Emergency Situations MinistryПожар на месте взрыва в Киеве, Украина
Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Ukrainian Emergency Situations Ministry
Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российские удары по объектам энергетики Украины показали, что противовоздушная оборона не может защитить главные объекты страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«
"Атака ночью показала, что ПВО Украины уже не в состоянии обеспечивать защиту главных, стратегических, центральных, даже тепло-электрогенерирующих объектов. Причем они уничтожаются очень точно", — пожаловался он.
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Политолог предположил, что Украина уже к концу месяца останется без важных для нее объектов инфраструктуры, поскольку они будут уничтожены новыми российскими ракетами, точно бьющими по своим целям.
Он также посетовал, что пока по стране наносили удары, ее президент Владимир Зеленский уехал в Литву подписывать договоренности, которые не изменят ситуацию.
Накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударе по объекту в Киевской области, вероятнее всего, по Трипольской ТЭС. Кроме того, региональные власти заявили о поражении объекта критической инфраструктуры.
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Компания "Центрэнерго" сообщила, что в Киевской области российские военные полностью уничтожили Трипольскую ТЭС.
В Минобороны назвали массированный удар по объектам энергетики Украины ответом на попытки киевского режима нанести ущерб предприятиям нефтегазовой отрасли и энергетики России.
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В миреКиевУкраинаКиевская областьЛеонид КучмаОлег СоскинВладимир ЗеленскийУкрэнергоДТЭКЦентрэнергоПолитика
 
 
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