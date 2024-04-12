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Почти 700 безработных Башкортостана подали заявку на участие в программе - РИА Новости, 12.04.2024
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13:23 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/zayavki-1939596031.html
Почти 700 безработных Башкортостана подали заявку на участие в программе
Почти 700 безработных Башкортостана подали заявку на участие в программе - РИА Новости, 12.04.2024
Почти 700 безработных Башкортостана подали заявку на участие в программе
С начала текущего года 680 жителей Башкортостана подали заявления в центры занятости населения на участие в программе осуществления предпринимательской... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:23
2024-04-12T13:23
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
республика башкортостан
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. С начала текущего года 680 жителей Башкортостана подали заявления в центры занятости населения на участие в программе осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, сообщает пресс-служба правительства региона. Затем 123 жителя республики открыли собственное дело, 25 из них запустили бизнес при финансовой поддержке государства в рамках данной программы. На поддержку предпринимательских инициатив жителей республики в этом году предусмотрено 19,3 миллиона рублей. "Специалисты предоставляют желающим начать свой бизнес безработным гражданам целый спектр услуг. Это и обучение азам предпринимательской деятельности, и единовременная финансовая помощь для запуска собственного дела – сейчас размер поддержки составляет 164,8 тысячи рублей", - сказала министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что раз в три месяца на площадках центров занятости планируется запускать специализированные единые дни консультаций для предпринимателей. Благодаря финансовой поддержке государства в рамках программы содействия жители республики запустили собственный бизнес в сферах бьюти-услуг, сельского хозяйства – разведение птицы и выращивание рассады, ремонта бытовой техники, бухгалтерских и юридических услуг, дизайна и фотографии, производства электромонтажных работ и других направлениях. Поучаствовать в программе могут безработные граждане, которые состоят на учете в центрах занятости, если за последний год не допустили прекращение предпринимательской деятельности.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , республика башкортостан
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Республика Башкортостан

Почти 700 безработных Башкортостана подали заявку на участие в программе

© iStock.com / shironosovДевушка подписывает заявление
Девушка подписывает заявление - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© iStock.com / shironosov
Девушка подписывает заявление
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. С начала текущего года 680 жителей Башкортостана подали заявления в центры занятости населения на участие в программе осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, сообщает пресс-служба правительства региона.
Затем 123 жителя республики открыли собственное дело, 25 из них запустили бизнес при финансовой поддержке государства в рамках данной программы. На поддержку предпринимательских инициатив жителей республики в этом году предусмотрено 19,3 миллиона рублей.
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"Специалисты предоставляют желающим начать свой бизнес безработным гражданам целый спектр услуг. Это и обучение азам предпринимательской деятельности, и единовременная финансовая помощь для запуска собственного дела – сейчас размер поддержки составляет 164,8 тысячи рублей", - сказала министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что раз в три месяца на площадках центров занятости планируется запускать специализированные единые дни консультаций для предпринимателей.
Благодаря финансовой поддержке государства в рамках программы содействия жители республики запустили собственный бизнес в сферах бьюти-услуг, сельского хозяйства – разведение птицы и выращивание рассады, ремонта бытовой техники, бухгалтерских и юридических услуг, дизайна и фотографии, производства электромонтажных работ и других направлениях.
Поучаствовать в программе могут безработные граждане, которые состоят на учете в центрах занятости, если за последний год не допустили прекращение предпринимательской деятельности.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаРеспублика Башкортостан
 
 
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