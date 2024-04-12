https://ria.ru/20240412/zayavki-1939596031.html

Почти 700 безработных Башкортостана подали заявку на участие в программе

Почти 700 безработных Башкортостана подали заявку на участие в программе - РИА Новости, 12.04.2024

Почти 700 безработных Башкортостана подали заявку на участие в программе

С начала текущего года 680 жителей Башкортостана подали заявления в центры занятости населения на участие в программе осуществления предпринимательской... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T13:23

2024-04-12T13:23

2024-04-12T13:23

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поддержка бизнеса

республика башкортостан

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. С начала текущего года 680 жителей Башкортостана подали заявления в центры занятости населения на участие в программе осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, сообщает пресс-служба правительства региона. Затем 123 жителя республики открыли собственное дело, 25 из них запустили бизнес при финансовой поддержке государства в рамках данной программы. На поддержку предпринимательских инициатив жителей республики в этом году предусмотрено 19,3 миллиона рублей. "Специалисты предоставляют желающим начать свой бизнес безработным гражданам целый спектр услуг. Это и обучение азам предпринимательской деятельности, и единовременная финансовая помощь для запуска собственного дела – сейчас размер поддержки составляет 164,8 тысячи рублей", - сказала министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что раз в три месяца на площадках центров занятости планируется запускать специализированные единые дни консультаций для предпринимателей. Благодаря финансовой поддержке государства в рамках программы содействия жители республики запустили собственный бизнес в сферах бьюти-услуг, сельского хозяйства – разведение птицы и выращивание рассады, ремонта бытовой техники, бухгалтерских и юридических услуг, дизайна и фотографии, производства электромонтажных работ и других направлениях. Поучаствовать в программе могут безработные граждане, которые состоят на учете в центрах занятости, если за последний год не допустили прекращение предпринимательской деятельности.

https://ria.ru/20240411/sotskontrakt-1939445239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , республика башкортостан