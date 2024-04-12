https://ria.ru/20240412/zatoplenie-1939719807.html

Оренбургские власти прогнозируют подтопление порядка 1,5 тысячи домов

Оренбургские власти прогнозируют подтопление порядка 1,5 тысячи домов - РИА Новости, 12.04.2024

Оренбургские власти прогнозируют подтопление порядка 1,5 тысячи домов

Власти Оренбургской области прогнозируют затопление порядка 1,5 тысячи домов и более 1,6 тысячи приусадебных участков за следующие сутки, до вечера субботы. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T21:39

2024-04-12T21:39

2024-04-12T21:39

оренбургская область

оренбург

беляевский район

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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ОРЕНБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Власти Оренбургской области прогнозируют затопление порядка 1,5 тысячи домов и более 1,6 тысячи приусадебных участков за следующие сутки, до вечера субботы. "На предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды и подтопление порядка 1500 домов и более 1600 приусадебных участков в 29 населенных пунктах в пяти муниципальных образованиях: Оренбурге, Оренбургском, Илекском и Беляевском районах, Кувандыкском городском округе", - сообщило региональное правительство в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240412/evakuatsiya-1939717832.html

оренбургская область

оренбург

беляевский район

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оренбургская область, оренбург, беляевский район, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024