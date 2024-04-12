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Оренбургские власти прогнозируют подтопление порядка 1,5 тысячи домов
Оренбургские власти прогнозируют подтопление порядка 1,5 тысячи домов - РИА Новости, 12.04.2024
Оренбургские власти прогнозируют подтопление порядка 1,5 тысячи домов
Власти Оренбургской области прогнозируют затопление порядка 1,5 тысячи домов и более 1,6 тысячи приусадебных участков за следующие сутки, до вечера субботы. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T21:39
2024-04-12T21:39
2024-04-12T21:39
оренбургская область
оренбург
беляевский район
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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ОРЕНБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Власти Оренбургской области прогнозируют затопление порядка 1,5 тысячи домов и более 1,6 тысячи приусадебных участков за следующие сутки, до вечера субботы. "На предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды и подтопление порядка 1500 домов и более 1600 приусадебных участков в 29 населенных пунктах в пяти муниципальных образованиях: Оренбурге, Оренбургском, Илекском и Беляевском районах, Кувандыкском городском округе", - сообщило региональное правительство в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240412/evakuatsiya-1939717832.html
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оренбургская область, оренбург, беляевский район, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Оренбургская область, Оренбург, Беляевский район, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Оренбургские власти прогнозируют подтопление порядка 1,5 тысячи домов
Власти Оренбургской области прогнозируют затопление порядка 1,5 тысячи домов