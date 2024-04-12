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В заповеднике "Аскания-Нова" родились шестеро козлят - РИА Новости, 12.04.2024
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11:48 12.04.2024 (обновлено: 12:31 12.04.2024)
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В заповеднике "Аскания-Нова" родились шестеро козлят
В заповеднике "Аскания-Нова" родились шестеро козлят - РИА Новости, 12.04.2024
В заповеднике "Аскания-Нова" родились шестеро козлят
В херсонском биосферном заповеднике "Аскания-Нова" родились шестеро козлят, сообщил РИА Новости директор заповедника Дмитрий Мещеряков. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T11:48
2024-04-12T12:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости. В херсонском биосферном заповеднике "Аскания-Нова" родились шестеро козлят, сообщил РИА Новости директор заповедника Дмитрий Мещеряков. "На свет появились шестеро козлят от двух мам — два мальчика и четыре девочки. Чувствуют они себя хорошо", — сказал он. По словам директора, домашние козы в заповеднике необходимы для ручной выпойки малышей диких животных, от которых отказались их матери. "Коз также задействуют для подготовки диких животных на экскурсионный маршрут, чтобы те с детства социализировались", — объяснил Мещеряков. Биосферный заповедник "Аскания-Нова" — особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Это старейший в мире степной заповедник, его основал в конце XIX века российский помещик немецкого происхождения Фридрих Эдуардович Фальц-Фейн. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь — эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь превышает 33 тысячи гектаров.
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херсонская область , общество
Хорошие новости, Херсонская область , Общество
В заповеднике "Аскания-Нова" родились шестеро козлят

В херсонском заповеднике "Аскания-Нова" у двух мам родились шестеро козлят

© Фото : Заповедник "Аскания-Нова"Детеныши домашней козы в заповеднике "Аскания-Нова", Херсонская область
Детеныши домашней козы в заповеднике Аскания-Нова, Херсонская область - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : Заповедник "Аскания-Нова"
Детеныши домашней козы в заповеднике "Аскания-Нова", Херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости. В херсонском биосферном заповеднике "Аскания-Нова" родились шестеро козлят, сообщил РИА Новости директор заповедника Дмитрий Мещеряков.
«
"На свет появились шестеро козлят от двух мам — два мальчика и четыре девочки. Чувствуют они себя хорошо", — сказал он.
Птенец эму, появившийся на свет в биосферном заповеднике Аскания-Нова в Херсонской области
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По словам директора, домашние козы в заповеднике необходимы для ручной выпойки малышей диких животных, от которых отказались их матери.
"Коз также задействуют для подготовки диких животных на экскурсионный маршрут, чтобы те с детства социализировались", — объяснил Мещеряков.
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" — особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Это старейший в мире степной заповедник, его основал в конце XIX века российский помещик немецкого происхождения Фридрих Эдуардович Фальц-Фейн. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь — эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь превышает 33 тысячи гектаров.
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Хорошие новостиХерсонская областьОбщество
 
 
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