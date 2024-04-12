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В заповеднике "Аскания-Нова" родились шестеро козлят

В заповеднике "Аскания-Нова" родились шестеро козлят - РИА Новости, 12.04.2024

В заповеднике "Аскания-Нова" родились шестеро козлят

В херсонском биосферном заповеднике "Аскания-Нова" родились шестеро козлят, сообщил РИА Новости директор заповедника Дмитрий Мещеряков. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T11:48

2024-04-12T11:48

2024-04-12T12:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости. В херсонском биосферном заповеднике "Аскания-Нова" родились шестеро козлят, сообщил РИА Новости директор заповедника Дмитрий Мещеряков. "На свет появились шестеро козлят от двух мам — два мальчика и четыре девочки. Чувствуют они себя хорошо", — сказал он. По словам директора, домашние козы в заповеднике необходимы для ручной выпойки малышей диких животных, от которых отказались их матери. "Коз также задействуют для подготовки диких животных на экскурсионный маршрут, чтобы те с детства социализировались", — объяснил Мещеряков. Биосферный заповедник "Аскания-Нова" — особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Это старейший в мире степной заповедник, его основал в конце XIX века российский помещик немецкого происхождения Фридрих Эдуардович Фальц-Фейн. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь — эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь превышает 33 тысячи гектаров.

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Дарья Буймова

херсонская область , общество