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Депутаты Ростовской области за 30 лет приняли около 5 тысяч законов - РИА Новости, 12.04.2024
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Ростовская область
 
18:46 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/zakony-1939691709.html
Депутаты Ростовской области за 30 лет приняли около 5 тысяч законов
Депутаты Ростовской области за 30 лет приняли около 5 тысяч законов - РИА Новости, 12.04.2024
Депутаты Ростовской области за 30 лет приняли около 5 тысяч законов
Депутаты законодательного собрания Ростовской области за 30 лет работы приняли около 5 тысяч региональных законов, стали инициаторами ряда федеральных законов,... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T18:46
2024-04-12T18:46
ростовская область
законодательное собрание ростовской области
ростовская область
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россия
александр ищенко
василий голубев
политика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апр — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области за 30 лет работы приняли около 5 тысяч региональных законов, стали инициаторами ряда федеральных законов, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. В пятницу в Ростове-на-Дону состоялась конференция, посвященная 30-летию законодательного собрания Ростовской области. Первый председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Попов рассказал, что работать во главе парламента региона ему было сложно, но интересно. "Создавались базовые законопроекты по структуре власти, ее полномочиям", - уточнил он. Так, депутатами первого созыва были, в частности, приняты устав Ростовской области, законы "О выборах Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области", "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ростовской области", "Об областном референдуме". "За 30 лет работы депутатами было принято около 5 тысяч областных законов. Половина - по инициативе депутатского корпуса", - сказал губернатор. Депутат Госдумы РФ, второй председатель регионального Заксобрания Виктор Дерябкин добавил, что областной парламент, например, первый в России принял закон об оказании услуг в МФЦ. Действующий председатель областного парламента Александр Ищенко, в свою очередь, отметил, что целый ряд законодательных инициатив направляется на федеральный уровень и становится впоследствии законами. "Только в текущем созыве более 50 предложений донского парламента нашли свое отражение либо в указах президента, либо в федеральных законах, постановлениях правительства, правовых актах федеральных органов исполнительной власти", - сказал он. Ищенко добавил, что практически на каждом заседании областного парламента принимаются решения о различных мерах поддержки жителей Ростовской области, решения для благополучного развития городов и сельских поселений. "С начала спецоперации одним из главных направлений стала помощь боевым подразделениям и разнообразная поддержка мобилизованных, добровольцев из числа жителей Ростовской области и членов их семей", - отметил он.
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законодательное собрание ростовской области, ростовская область, ростов-на-дону, россия, александр ищенко, василий голубев, политика
Ростовская область , Законодательное Собрание Ростовской области, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Россия, Александр Ищенко, Василий Голубев, Политика

Депутаты Ростовской области за 30 лет приняли около 5 тысяч законов

© Фото : правительство Ростовской областиУчастники конференции, посвященной 30-летию законодательного собрания Ростовской области
Участники конференции, посвященной 30-летию законодательного собрания Ростовской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : правительство Ростовской области
Участники конференции, посвященной 30-летию законодательного собрания Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апр — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области за 30 лет работы приняли около 5 тысяч региональных законов, стали инициаторами ряда федеральных законов, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
В пятницу в Ростове-на-Дону состоялась конференция, посвященная 30-летию законодательного собрания Ростовской области.
Первый председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Попов рассказал, что работать во главе парламента региона ему было сложно, но интересно. "Создавались базовые законопроекты по структуре власти, ее полномочиям", - уточнил он.
Так, депутатами первого созыва были, в частности, приняты устав Ростовской области, законы "О выборах Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области", "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ростовской области", "Об областном референдуме".
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"За 30 лет работы депутатами было принято около 5 тысяч областных законов. Половина - по инициативе депутатского корпуса", - сказал губернатор.
Депутат Госдумы РФ, второй председатель регионального Заксобрания Виктор Дерябкин добавил, что областной парламент, например, первый в России принял закон об оказании услуг в МФЦ.
Действующий председатель областного парламента Александр Ищенко, в свою очередь, отметил, что целый ряд законодательных инициатив направляется на федеральный уровень и становится впоследствии законами. "Только в текущем созыве более 50 предложений донского парламента нашли свое отражение либо в указах президента, либо в федеральных законах, постановлениях правительства, правовых актах федеральных органов исполнительной власти", - сказал он.
Ищенко добавил, что практически на каждом заседании областного парламента принимаются решения о различных мерах поддержки жителей Ростовской области, решения для благополучного развития городов и сельских поселений. "С начала спецоперации одним из главных направлений стала помощь боевым подразделениям и разнообразная поддержка мобилизованных, добровольцев из числа жителей Ростовской области и членов их семей", - отметил он.
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Ростовская областьЗаконодательное Собрание Ростовской областиРостовская областьРостов-на-ДонуРоссияАлександр ИщенкоВасилий ГолубевПолитика
 
 
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