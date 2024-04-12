https://ria.ru/20240412/zaes-1939478483.html
Ульянов надеется на отсутствие новых атак ВСУ на ЗАЭС после сессии МАГАТЭ
Ульянов надеется на отсутствие новых атак ВСУ на ЗАЭС после сессии МАГАТЭ - РИА Новости, 12.04.2024
Ульянов надеется на отсутствие новых атак ВСУ на ЗАЭС после сессии МАГАТЭ
Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассчитывает, что результатом внеочередной сессии Совета управляющих Международного... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T00:18
2024-04-12T00:18
2024-04-12T00:18
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ВЕНА, 12 апр - РИА Новости. Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассчитывает, что результатом внеочередной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС станет отсутствие новых атак Киева на объект. Как сообщалось ранее, в связи с нападениями и провокациями ВСУ против ЗАЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ. Заседание состоялось в четверг в штаб-квартире Агентства в Вене. "Насколько эффективным оказалось сегодняшнее заседание - время покажет. Я все-таки рассчитываю, что новых атак не будет. Их не было вчера, не было сегодня. Хотелось бы надеяться, что это в том числе результат того, что мы созвали это мероприятие", - заявил журналистам Ульянов по итогам сессии. "Поэтому я оценил бы прошедшее заседание со знаком "плюс", не переоценивая его, конечно. Но это то, что мы могли и должны были сделать в этой ситуации", - добавил дипломат. Ранее сообщалось, что также о серьезности ситуации вокруг Запорожской АЭС намерен заявить на следующей неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем обращении к Совету Безопасности ООН. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240408/zaes-1938631828.html
https://ria.ru/20240412/magate-1939477939.html
https://ria.ru/20240203/zaes-1925219601.html
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в мире, россия, вена, киев, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, владимир путин, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вена, Киев, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Владимир Путин, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Ульянов надеется на отсутствие новых атак ВСУ на ЗАЭС после сессии МАГАТЭ
Постпред Ульянов надеется, что после сессии МАГАТЭ ВСУ перестанут атаковать ЗАЭС