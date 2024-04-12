https://ria.ru/20240412/zaes-1939478483.html

Ульянов надеется на отсутствие новых атак ВСУ на ЗАЭС после сессии МАГАТЭ

Ульянов надеется на отсутствие новых атак ВСУ на ЗАЭС после сессии МАГАТЭ - РИА Новости, 12.04.2024

Ульянов надеется на отсутствие новых атак ВСУ на ЗАЭС после сессии МАГАТЭ

Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассчитывает, что результатом внеочередной сессии Совета управляющих Международного... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T00:18

2024-04-12T00:18

2024-04-12T00:18

в мире

россия

вена

киев

михаил ульянов (дипломат)

рафаэль гросси

владимир путин

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938410273_0:0:3089:1738_1920x0_80_0_0_f99145f90f1fdb89ab881fa2aa9262e2.jpg

ВЕНА, 12 апр - РИА Новости. Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассчитывает, что результатом внеочередной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС станет отсутствие новых атак Киева на объект. Как сообщалось ранее, в связи с нападениями и провокациями ВСУ против ЗАЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ. Заседание состоялось в четверг в штаб-квартире Агентства в Вене. "Насколько эффективным оказалось сегодняшнее заседание - время покажет. Я все-таки рассчитываю, что новых атак не будет. Их не было вчера, не было сегодня. Хотелось бы надеяться, что это в том числе результат того, что мы созвали это мероприятие", - заявил журналистам Ульянов по итогам сессии. "Поэтому я оценил бы прошедшее заседание со знаком "плюс", не переоценивая его, конечно. Но это то, что мы могли и должны были сделать в этой ситуации", - добавил дипломат. Ранее сообщалось, что также о серьезности ситуации вокруг Запорожской АЭС намерен заявить на следующей неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем обращении к Совету Безопасности ООН. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.

https://ria.ru/20240408/zaes-1938631828.html

https://ria.ru/20240412/magate-1939477939.html

https://ria.ru/20240203/zaes-1925219601.html

россия

вена

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, вена, киев, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, владимир путин, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины