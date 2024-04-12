https://ria.ru/20240412/zaderzhanie-1939490030.html

В Приморье в ходе погони со стрельбой задержали пьяного водителя

В Приморье в ходе погони со стрельбой задержали пьяного водителя - РИА Новости, 12.04.2024

В Приморье в ходе погони со стрельбой задержали пьяного водителя

Сотрудникам правоохранительных органов в приморском Большом Камне пришлось применять табельное оружие для задержания водителя микроавтобуса, двигавшегося на... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T03:38

2024-04-12T03:38

2024-04-12T03:38

происшествия

авто

большой камень

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Сотрудникам правоохранительных органов в приморском Большом Камне пришлось применять табельное оружие для задержания водителя микроавтобуса, двигавшегося на большой скорости без прав и в состоянии алкогольного опьянения, сообщает УМВД России по Приморскому краю. Отмечается, что в городе Большой Камень водитель двигавшегося на большой скорости автомобиля Nissan Caravan Elgrand проигнорировал требование автоинспекторов об остановке и продолжил движение. В ходе организованной погони водитель не реагировал на предупреждение полицейских о применении табельного оружия. "Для предотвращения аварийной ситуации один из сотрудников полиции произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем - несколько прицельных выстрелов по колесам Nissan Caravan Elgrand. Выстрелы повредили шины, однако нарушитель продолжил движение на трех спущенных колесах. Когда автомобиль оказался в тупике, водитель выбежал из салона и попытался скрыться, но был задержан. При задержании правонарушитель оказал сопротивление", - говорится в сообщении краевой полиции. Отмечается, что пытавшимся скрыться нарушителем оказался 37-летний приморец, ранее лишенный водительских прав за пьяную езду. В момент задержания он вновь находился в состоянии опьянения. Кроме того, выяснилось, что автомобиль нарушителя не состоит на учете в Госавтоинспекции. "Сотрудники полиции привлекли приморца к ответственности по шести статьям административного кодекса. А машину отправили на стоянку временного задержания. Суд назначил злостному нарушителю ПДД наказание в виде 10 суток административного ареста", - отметили в полиции.

https://ria.ru/20240322/dtp-1934827029.html

https://ria.ru/20231027/pogonya-1905719630.html

большой камень

россия

приморский край

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происшествия, авто, большой камень, россия, приморский край