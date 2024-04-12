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В Приморье в ходе погони со стрельбой задержали пьяного водителя - РИА Новости, 12.04.2024
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03:38 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/zaderzhanie-1939490030.html
В Приморье в ходе погони со стрельбой задержали пьяного водителя
В Приморье в ходе погони со стрельбой задержали пьяного водителя - РИА Новости, 12.04.2024
В Приморье в ходе погони со стрельбой задержали пьяного водителя
Сотрудникам правоохранительных органов в приморском Большом Камне пришлось применять табельное оружие для задержания водителя микроавтобуса, двигавшегося на... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T03:38
2024-04-12T03:38
происшествия
авто
большой камень
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Сотрудникам правоохранительных органов в приморском Большом Камне пришлось применять табельное оружие для задержания водителя микроавтобуса, двигавшегося на большой скорости без прав и в состоянии алкогольного опьянения, сообщает УМВД России по Приморскому краю. Отмечается, что в городе Большой Камень водитель двигавшегося на большой скорости автомобиля Nissan Caravan Elgrand проигнорировал требование автоинспекторов об остановке и продолжил движение. В ходе организованной погони водитель не реагировал на предупреждение полицейских о применении табельного оружия. "Для предотвращения аварийной ситуации один из сотрудников полиции произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем - несколько прицельных выстрелов по колесам Nissan Caravan Elgrand. Выстрелы повредили шины, однако нарушитель продолжил движение на трех спущенных колесах. Когда автомобиль оказался в тупике, водитель выбежал из салона и попытался скрыться, но был задержан. При задержании правонарушитель оказал сопротивление", - говорится в сообщении краевой полиции. Отмечается, что пытавшимся скрыться нарушителем оказался 37-летний приморец, ранее лишенный водительских прав за пьяную езду. В момент задержания он вновь находился в состоянии опьянения. Кроме того, выяснилось, что автомобиль нарушителя не состоит на учете в Госавтоинспекции. "Сотрудники полиции привлекли приморца к ответственности по шести статьям административного кодекса. А машину отправили на стоянку временного задержания. Суд назначил злостному нарушителю ПДД наказание в виде 10 суток административного ареста", - отметили в полиции.
https://ria.ru/20240322/dtp-1934827029.html
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происшествия, авто, большой камень, россия, приморский край
Происшествия, Авто, Большой Камень, Россия, Приморский край
В Приморье в ходе погони со стрельбой задержали пьяного водителя

Для ареста пьяного водителя в Приморье полицейские открыли стрельбу по колесам

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Сотрудникам правоохранительных органов в приморском Большом Камне пришлось применять табельное оружие для задержания водителя микроавтобуса, двигавшегося на большой скорости без прав и в состоянии алкогольного опьянения, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Отмечается, что в городе Большой Камень водитель двигавшегося на большой скорости автомобиля Nissan Caravan Elgrand проигнорировал требование автоинспекторов об остановке и продолжил движение. В ходе организованной погони водитель не реагировал на предупреждение полицейских о применении табельного оружия.
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"Для предотвращения аварийной ситуации один из сотрудников полиции произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем - несколько прицельных выстрелов по колесам Nissan Caravan Elgrand. Выстрелы повредили шины, однако нарушитель продолжил движение на трех спущенных колесах. Когда автомобиль оказался в тупике, водитель выбежал из салона и попытался скрыться, но был задержан. При задержании правонарушитель оказал сопротивление", - говорится в сообщении краевой полиции.
Отмечается, что пытавшимся скрыться нарушителем оказался 37-летний приморец, ранее лишенный водительских прав за пьяную езду. В момент задержания он вновь находился в состоянии опьянения. Кроме того, выяснилось, что автомобиль нарушителя не состоит на учете в Госавтоинспекции.
"Сотрудники полиции привлекли приморца к ответственности по шести статьям административного кодекса. А машину отправили на стоянку временного задержания. Суд назначил злостному нарушителю ПДД наказание в виде 10 суток административного ареста", - отметили в полиции.
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