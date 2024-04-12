https://ria.ru/20240412/yasnovidyaschaya-1939646075.html
"Ясновидящую", обвиняемую в хищении 67 миллионов рублей, оставили в СИЗО
"Ясновидящую", обвиняемую в хищении 67 миллионов рублей, оставили в СИЗО - РИА Новости, 12.04.2024
"Ясновидящую", обвиняемую в хищении 67 миллионов рублей, оставили в СИЗО
Московский городской суд признал законным арест Любы Амаевой, которая, выдавая себя за ясновидящую, обманула клиентку на 67 миллионов рублей, сообщили РИА... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T15:46
2024-04-12T15:46
2024-04-12T15:59
происшествия
москва
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Московский городской суд признал законным арест Любы Амаевой, которая, выдавая себя за ясновидящую, обманула клиентку на 67 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Московский городской суд оставил постановление Мещанского районного суда о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Амаевой Любы Ахъядовны без изменения, апелляционную жалобу заявителя - без удовлетворения",- сказал собеседник агентства. Также сегодня обвиняемой по ходатайству следствия продлили арест до 16 мая. Защита просила избрать меру пресечения, не связанную с нахождением под стражей, но получила отказ. Мещанский суд Москвы арестовал Амаевув конце февраля. По версии следствия, обвиняемая, представляясь "ясновидящей и исцелительницей", убедила женщину в своих "экстрасенсорных и прочих уникальных способностях" и под видом снятия порчи, проклятий, изгнания духов выманила у нее "общую сумму в 67 миллионов рублей".
https://ria.ru/20240306/moshenniki-1931349507.html
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происшествия, москва, московский городской суд
Происшествия, Москва, Московский городской суд
"Ясновидящую", обвиняемую в хищении 67 миллионов рублей, оставили в СИЗО
Мосгорсуд оставил в СИЗО "ясновидящую", обвиняемую в хищении 67 миллионов рублей