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СМИ предположили, когда Россия может возобновить работу Запорожской АЭС

СМИ предположили, когда Россия может возобновить работу Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.04.2024

СМИ предположили, когда Россия может возобновить работу Запорожской АЭС

Россия, предположительно, может возобновить работу Запорожской АЭС в декабре, цель заключается в работе по меньшей мере одного реактора, пишет американская... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T21:08

2024-04-12T21:08

2024-04-12T21:08

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия, предположительно, может возобновить работу Запорожской АЭС в декабре, цель заключается в работе по меньшей мере одного реактора, пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Цель России, по-видимому, состоит в том, чтобы вернуть в строй хотя бы один реактор... Россия может сделать это, возможно, к 40-й годовщине подключения станции к электросети СССР в декабре 1984 года", - пишет издание со ссылкой на неназванных европейских дипломатов. В пятницу директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что обстановка на Запорожской АЭС и прилегающей территории с точки зрения угроз атак с воздуха остается напряженной, в этот день режим воздушной опасности объявлялся уже дважды. Ранее пресс-служба станции сообщила, что энергоблок №4 Запорожской АЭС готовят к переводу в режим "холодного останова" в связи с окончанием отопительного сезона в городе Энергодар. В этом состоянии реакторная установка не вырабатывает тепловую энергию. В "холодном останове" на станции находятся блоки 1, 2, 5 и 6. Третий блок - в режиме "останов для ремонта", а блок №4 находился в режиме "горячий останов" для выработки пара. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.

https://ria.ru/20240412/obstanovka-1939668882.html

https://ria.ru/20240412/zaes-1939654870.html

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