https://ria.ru/20240412/voyna-1939616968.html

Лукашенко высказался о возможной войне Белоруссии и Украины

Лукашенко высказался о возможной войне Белоруссии и Украины - РИА Новости, 12.04.2024

Лукашенко высказался о возможной войне Белоруссии и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если сегодня Белоруссия вступит в войну с Украиной, это ничего не даст, поскольку украинская граница... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T14:22

2024-04-12T14:22

2024-04-12T15:03

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если сегодня Белоруссия вступит в войну с Украиной, это ничего не даст, поскольку украинская граница полностью заминирована и забетонирована."Эти призывы - Беларусь в войну в Украине - это в пользу НАТО. Это они хотят и делают всё, чтобы нас втянуть в войну с Украиной", - сказал журналистам Лукашенко. Видеозапись общения с СМИ выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.Лукашенко напомнил, что протяженность фронта в украинском конфликте составляет порядка тысячи километров. "Думаете, просто? Непросто. Тысячу пятьсот (километров) примерно граница у нас (Белоруссии - ред.) с Украиной... И на балтийском, польском направлении (протяженность белорусской границы - ред.) - еще тысяча пятьсот. Три тысячи километров нам с вами придется этот фронт закрыть, если мы вступим в войну", - отметил белорусский лидер, добавив, что в таком случае закрыть 3 тысячи километров границы будет невозможно."Это самое простое решение: завтра "Искандер" поставим на позицию, запустим туда ракету, я не говорю про ядерную боеголовку. Впихнул - и высокоточное оружие полетело в Киев. Это проще всего. Но надо понимать последствия, - сказал Лукашенко. - Если бы мы сегодня вступили в войну против Украины, это бы ничего не дало, потому что у них граница с Беларусью забаррикадирована так, что туда не подойти. Она заминирована полностью, забетонирована. И 120 тысяч украинских военнослужащих на этой границе", - сказал президент Белоруссии.

https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939617661.html

https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939615566.html

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в мире, белоруссия, украина, киев, павел зарубин, александр лукашенко, нато