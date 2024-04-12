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Лукашенко высказался о возможной войне Белоруссии и Украины - РИА Новости, 12.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:22 12.04.2024 (обновлено: 15:03 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/voyna-1939616968.html
Лукашенко высказался о возможной войне Белоруссии и Украины
Лукашенко высказался о возможной войне Белоруссии и Украины - РИА Новости, 12.04.2024
Лукашенко высказался о возможной войне Белоруссии и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если сегодня Белоруссия вступит в войну с Украиной, это ничего не даст, поскольку украинская граница... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:22
2024-04-12T15:03
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
украина
киев
павел зарубин
александр лукашенко
нато
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если сегодня Белоруссия вступит в войну с Украиной, это ничего не даст, поскольку украинская граница полностью заминирована и забетонирована."Эти призывы - Беларусь в войну в Украине - это в пользу НАТО. Это они хотят и делают всё, чтобы нас втянуть в войну с Украиной", - сказал журналистам Лукашенко. Видеозапись общения с СМИ выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.Лукашенко напомнил, что протяженность фронта в украинском конфликте составляет порядка тысячи километров. "Думаете, просто? Непросто. Тысячу пятьсот (километров) примерно граница у нас (Белоруссии - ред.) с Украиной... И на балтийском, польском направлении (протяженность белорусской границы - ред.) - еще тысяча пятьсот. Три тысячи километров нам с вами придется этот фронт закрыть, если мы вступим в войну", - отметил белорусский лидер, добавив, что в таком случае закрыть 3 тысячи километров границы будет невозможно."Это самое простое решение: завтра "Искандер" поставим на позицию, запустим туда ракету, я не говорю про ядерную боеголовку. Впихнул - и высокоточное оружие полетело в Киев. Это проще всего. Но надо понимать последствия, - сказал Лукашенко. - Если бы мы сегодня вступили в войну против Украины, это бы ничего не дало, потому что у них граница с Беларусью забаррикадирована так, что туда не подойти. Она заминирована полностью, забетонирована. И 120 тысяч украинских военнослужащих на этой границе", - сказал президент Белоруссии.
https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939617661.html
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в мире, белоруссия, украина, киев, павел зарубин, александр лукашенко, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Украина, Киев, Павел Зарубин, Александр Лукашенко, НАТО
Лукашенко высказался о возможной войне Белоруссии и Украины

Лукашенко: если Белоруссия вступит в войну с Украиной, это ничего не даст

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если сегодня Белоруссия вступит в войну с Украиной, это ничего не даст, поскольку украинская граница полностью заминирована и забетонирована.
«
"Эти призывы - Беларусь в войну в Украине - это в пользу НАТО. Это они хотят и делают всё, чтобы нас втянуть в войну с Украиной", - сказал журналистам Лукашенко. Видеозапись общения с СМИ выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Лукашенко заявил, что Франция не полезет на Украину
Вчера, 14:26
Лукашенко напомнил, что протяженность фронта в украинском конфликте составляет порядка тысячи километров. "Думаете, просто? Непросто. Тысячу пятьсот (километров) примерно граница у нас (Белоруссии - ред.) с Украиной... И на балтийском, польском направлении (протяженность белорусской границы - ред.) - еще тысяча пятьсот. Три тысячи километров нам с вами придется этот фронт закрыть, если мы вступим в войну", - отметил белорусский лидер, добавив, что в таком случае закрыть 3 тысячи километров границы будет невозможно.
«
"Это самое простое решение: завтра "Искандер" поставим на позицию, запустим туда ракету, я не говорю про ядерную боеголовку. Впихнул - и высокоточное оружие полетело в Киев. Это проще всего. Но надо понимать последствия, - сказал Лукашенко. - Если бы мы сегодня вступили в войну против Украины, это бы ничего не дало, потому что у них граница с Беларусью забаррикадирована так, что туда не подойти. Она заминирована полностью, забетонирована. И 120 тысяч украинских военнослужащих на этой границе", - сказал президент Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Овальном зале Константиновского дворца - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Лукашенко рассказал о последствиях для Украины после атак на Россию
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияУкраинаКиевПавел ЗарубинАлександр ЛукашенкоНАТО
 
 
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