https://ria.ru/20240412/volodin-1939506745.html

Депутаты обратили внимание на цены на обслуживание газового оборудования

Депутаты обратили внимание на цены на обслуживание газового оборудования - РИА Новости, 12.04.2024

Депутаты обратили внимание на цены на обслуживание газового оборудования

Депутаты ГД обратились к главе Минстроя с просьбой разобраться, почему методические рекомендации министерства привели к росту цен на обслуживание газового... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T08:34

2024-04-12T08:34

2024-04-12T09:26

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570693433_0:0:1516:853_1920x0_80_0_0_7eae43470625ec370d4be3c49bda9c02.jpg

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Депутаты ГД обратились к главе Минстроя с просьбой разобраться, почему методические рекомендации министерства привели к росту цен на обслуживание газового оборудования, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Накануне на заседании Думы рассматривался вопрос необоснованного роста цен на обслуживание газового оборудования, ситуация возникла с начала этого года, когда были введены новые методические рекомендации, разработанные министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, отметил спикер Госдумы."Обратились к министру строительства и ЖКХ с просьбой разобраться: почему методические рекомендации привели к такому росту цен на обслуживание газового оборудования? Тарифы должны быть обоснованными", - написал Володин в своем телеграм-канале.Также он сообщил, что формула расчета платы за услуги оказалась, по своей сути, "резиновой", то есть включающей в себя все возможные расходы обслуживающей организации: зарплату персонала, налоги, амортизацию, аренду помещений, траты на канцелярские принадлежности, командировочные, служебные и даже представительские расходы.Данная методика позволила завышать стоимость оказываемых услуг, что привело к злоупотреблениям отдельных компаний в целом ряде регионов, отметил он."Есть случаи, когда в рамках одного субъекта РФ цены на услуги у одной компании в 2 раза выше, чем у другой. В итоге страдают люди", - сообщил Володин.Также он добавил, что ежемесячная стоимость технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования выросла в 1,5–3,3 раза, а стоимость обслуживания внутридомового - до 2,3 раза.

https://realty.ria.ru/20240411/minstroy-1939387271.html

https://ria.ru/20240307/moskva-1931744670.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество, россия, вячеслав володин, госдума рф