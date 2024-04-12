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Депутаты обратили внимание на цены на обслуживание газового оборудования - РИА Новости, 12.04.2024
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08:34 12.04.2024 (обновлено: 09:26 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/volodin-1939506745.html
Депутаты обратили внимание на цены на обслуживание газового оборудования
Депутаты обратили внимание на цены на обслуживание газового оборудования - РИА Новости, 12.04.2024
Депутаты обратили внимание на цены на обслуживание газового оборудования
Депутаты ГД обратились к главе Минстроя с просьбой разобраться, почему методические рекомендации министерства привели к росту цен на обслуживание газового... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T08:34
2024-04-12T09:26
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Депутаты ГД обратились к главе Минстроя с просьбой разобраться, почему методические рекомендации министерства привели к росту цен на обслуживание газового оборудования, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Накануне на заседании Думы рассматривался вопрос необоснованного роста цен на обслуживание газового оборудования, ситуация возникла с начала этого года, когда были введены новые методические рекомендации, разработанные министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, отметил спикер Госдумы."Обратились к министру строительства и ЖКХ с просьбой разобраться: почему методические рекомендации привели к такому росту цен на обслуживание газового оборудования? Тарифы должны быть обоснованными", - написал Володин в своем телеграм-канале.Также он сообщил, что формула расчета платы за услуги оказалась, по своей сути, "резиновой", то есть включающей в себя все возможные расходы обслуживающей организации: зарплату персонала, налоги, амортизацию, аренду помещений, траты на канцелярские принадлежности, командировочные, служебные и даже представительские расходы.Данная методика позволила завышать стоимость оказываемых услуг, что привело к злоупотреблениям отдельных компаний в целом ряде регионов, отметил он."Есть случаи, когда в рамках одного субъекта РФ цены на услуги у одной компании в 2 раза выше, чем у другой. В итоге страдают люди", - сообщил Володин.Также он добавил, что ежемесячная стоимость технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования выросла в 1,5–3,3 раза, а стоимость обслуживания внутридомового - до 2,3 раза.
https://realty.ria.ru/20240411/minstroy-1939387271.html
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министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Депутаты обратили внимание на цены на обслуживание газового оборудования

Володин попросил разобраться с ценами на обслуживание газового оборудования

© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Депутаты ГД обратились к главе Минстроя с просьбой разобраться, почему методические рекомендации министерства привели к росту цен на обслуживание газового оборудования, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Накануне на заседании Думы рассматривался вопрос необоснованного роста цен на обслуживание газового оборудования, ситуация возникла с начала этого года, когда были введены новые методические рекомендации, разработанные министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, отметил спикер Госдумы.
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"Обратились к министру строительства и ЖКХ с просьбой разобраться: почему методические рекомендации привели к такому росту цен на обслуживание газового оборудования? Тарифы должны быть обоснованными", - написал Володин в своем телеграм-канале.
Также он сообщил, что формула расчета платы за услуги оказалась, по своей сути, "резиновой", то есть включающей в себя все возможные расходы обслуживающей организации: зарплату персонала, налоги, амортизацию, аренду помещений, траты на канцелярские принадлежности, командировочные, служебные и даже представительские расходы.
Данная методика позволила завышать стоимость оказываемых услуг, что привело к злоупотреблениям отдельных компаний в целом ряде регионов, отметил он.
"Есть случаи, когда в рамках одного субъекта РФ цены на услуги у одной компании в 2 раза выше, чем у другой. В итоге страдают люди", - сообщил Володин.
Также он добавил, что ежемесячная стоимость технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования выросла в 1,5–3,3 раза, а стоимость обслуживания внутридомового - до 2,3 раза.
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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