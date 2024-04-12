https://ria.ru/20240412/voennye-1939539632.html

Экс-замминистра обороны Британии поддержал идею ввести войска на Украину

Экс-замминистра обороны Британии поддержал идею ввести войска на Украину - РИА Новости, 12.04.2024

Экс-замминистра обороны Британии поддержал идею ввести войска на Украину

Бывший заместитель британского министра обороны Джеймс Хиппи в интервью телеканалу Sky News поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона направить... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T10:36

2024-04-12T10:36

2024-04-12T11:23

украина

франция

россия

эммануэль макрон

сергей шойгу

себастьян лекорню

нато

евросоюз

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Бывший заместитель британского министра обороны Джеймс Хиппи в интервью телеканалу Sky News поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона направить западные войска на Украину, но отметил, что это нужно делать очень осторожно, чтобы "не превратить это в войну между Россией и НАТО". "Нужно быть очень острожным в плане того, как это сделать. Я думаю совершенно определенно, (это не должно быть) рядом с зоной ведения боевых действий. Нужно быть очень осторожным, чтобы не превратить это в войну между Россией и НАТО. Но я думаю, что стоит изучить, что можно сделать .... в плане более отдаленных частей Украины", - заявил Хиппи.На предположение журналиста телеканала о том, может ли идти речь об использовании британских военных для тренировочных миссий на территории Украины, Хиппи ответил, что "это стоит рассмотреть". Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". На минувшей неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.

https://ria.ru/20240317/makron-1933584671.html

https://radiosputnik.ru/20240327/makron-1936144226.html

https://ria.ru/20240303/frantsiya-1930787088.html

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франция

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украина, франция, россия, эммануэль макрон, сергей шойгу, себастьян лекорню, нато, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)