https://ria.ru/20240412/vneshniy_dolg-1939496806.html
Внешний долг России на душу населения упал до минимума с 2005 года
Внешний долг России на душу населения упал до минимума с 2005 года - РИА Новости, 12.04.2024
Внешний долг России на душу населения упал до минимума с 2005 года
Внешний долг России на душу населения на 1 апреля упал до 2,1 тысячи долларов - это наименьший показатель с 2005 года, следует из расчетов РИА Новости по данным РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T06:15
2024-04-12T06:15
2024-04-12T06:15
экономика
россия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Внешний долг России на душу населения на 1 апреля упал до 2,1 тысячи долларов - это наименьший показатель с 2005 года, следует из расчетов РИА Новости по данным ЦБ. Так, в первом квартале этого года внешний долг сократился до 304 миллиарда долларов, что составляет около 15,05% ВВП - наименьший результат как минимум с 1993 года. При этом в расчете на душу населения российские обязательства перед нерезидентами в январе-марте 2024 года сократились до 2079 долларов с 2167 долларов кварталом ранее. Это минимальный уровень с 2005 года, когда показатель составлял 1802 доллара. Максимальный же за современную историю России уровень внешнего долга на душу населения наблюдался в 2013 году на уровне 5072 доллара, а к ВВП - в 1999 году, когда он достиг 91%.
https://ria.ru/20240410/vvp-1939154770.html
https://ria.ru/20240125/dolg-1923530697.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Внешний долг России на душу населения упал до минимума с 2005 года
Внешний долг на душу населения на 1 апреля упал до минимума с 2005 года
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Внешний долг России на душу населения на 1 апреля упал до 2,1 тысячи долларов - это наименьший показатель с 2005 года, следует из расчетов РИА Новости по данным ЦБ.
Так, в первом квартале этого года внешний долг сократился до 304 миллиарда долларов, что составляет около 15,05% ВВП - наименьший результат как минимум с 1993 года.
При этом в расчете на душу населения российские обязательства перед нерезидентами в январе-марте 2024 года сократились до 2079 долларов с 2167 долларов кварталом ранее. Это минимальный уровень с 2005 года, когда показатель составлял 1802 доллара.
Максимальный же за современную историю России уровень внешнего долга на душу населения наблюдался в 2013 году на уровне 5072 доллара, а к ВВП - в 1999 году, когда он достиг 91%.