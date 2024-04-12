Киев не может набрать военных даже драконовскими мерами, заявили в США
Сенатор Вэнс: даже драконовскими мерами Киев не набирает нужное число военных
© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие . Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украина не сможет набрать нужное ей количество военных даже при проведении драконовских мер по призыву, заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс.
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"Украине нужно больше солдат, чем она может выставить, даже с применением драконовских мер по призыву", - подчеркнул политик.
В статье для газеты New York Times Вэнс отметил, что главным вызовом для Киева является не Республиканская партия США, а математика.
По его мнению, 60 миллиардов долларов, которые в рамках утвержденного сенатом законопроекта предлагается ассигновать на нужды Киева, - это лишь малая часть того, что ему необходимо для изменения ситуации в свою пользу. Вэнс также добавил, что США не в состоянии произвести то количество оружия, которое нужно Киеву для победы.
В четверг Верховная рада приняла законопроект об усилении мобилизации на Украине. Из текста документа накануне внесения документа на рассмотрение во втором чтении в парламент комитет по вопросам нацбезопасности и обороны исключил пункт о демобилизации. Представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин позже заявил, что планируется разработать отдельный законопроект о демобилизации, на это отведено восемь месяцев.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.