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Киев не может набрать военных даже драконовскими мерами, заявили в США - РИА Новости, 12.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 12.04.2024 (обновлено: 16:17 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/vens-1939650787.html
Киев не может набрать военных даже драконовскими мерами, заявили в США
Киев не может набрать военных даже драконовскими мерами, заявили в США - РИА Новости, 12.04.2024
Киев не может набрать военных даже драконовскими мерами, заявили в США
Украина не сможет набрать нужное ей количество военных даже при проведении драконовских мер по призыву, заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T16:05
2024-04-12T16:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сша
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украина не сможет набрать нужное ей количество военных даже при проведении драконовских мер по призыву, заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс. "Украине нужно больше солдат, чем она может выставить, даже с применением драконовских мер по призыву", - подчеркнул политик. В статье для газеты New York Times Вэнс отметил, что главным вызовом для Киева является не Республиканская партия США, а математика. По его мнению, 60 миллиардов долларов, которые в рамках утвержденного сенатом законопроекта предлагается ассигновать на нужды Киева, - это лишь малая часть того, что ему необходимо для изменения ситуации в свою пользу. Вэнс также добавил, что США не в состоянии произвести то количество оружия, которое нужно Киеву для победы. В четверг Верховная рада приняла законопроект об усилении мобилизации на Украине. Из текста документа накануне внесения документа на рассмотрение во втором чтении в парламент комитет по вопросам нацбезопасности и обороны исключил пункт о демобилизации. Представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин позже заявил, что планируется разработать отдельный законопроект о демобилизации, на это отведено восемь месяцев. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240412/deputat-1939530207.html
https://ria.ru/20240205/mobilizatsiya-1925564310.html
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в мире, украина, киев, сша, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Киев не может набрать военных даже драконовскими мерами, заявили в США

Сенатор Вэнс: даже драконовскими мерами Киев не набирает нужное число военных

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украина не сможет набрать нужное ей количество военных даже при проведении драконовских мер по призыву, заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс.
«
"Украине нужно больше солдат, чем она может выставить, даже с применением драконовских мер по призыву", - подчеркнул политик.
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Депутат Рады рассказала, почему из закона вычеркнули норму о демобилизации
Вчера, 09:47
В статье для газеты New York Times Вэнс отметил, что главным вызовом для Киева является не Республиканская партия США, а математика.
По его мнению, 60 миллиардов долларов, которые в рамках утвержденного сенатом законопроекта предлагается ассигновать на нужды Киева, - это лишь малая часть того, что ему необходимо для изменения ситуации в свою пользу. Вэнс также добавил, что США не в состоянии произвести то количество оружия, которое нужно Киеву для победы.
В четверг Верховная рада приняла законопроект об усилении мобилизации на Украине. Из текста документа накануне внесения документа на рассмотрение во втором чтении в парламент комитет по вопросам нацбезопасности и обороны исключил пункт о демобилизации. Представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин позже заявил, что планируется разработать отдельный законопроект о демобилизации, на это отведено восемь месяцев.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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В Верховную раду внесли альтернативный законопроект о мобилизации
5 февраля, 21:48
 
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