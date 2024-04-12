https://ria.ru/20240412/vechnyy_ogon-1939490909.html
На Сахалине возбудили дело по видео с осквернением девушкой Вечного огня
На Сахалине возбудили дело по видео с осквернением девушкой Вечного огня - РИА Новости, 12.04.2024
На Сахалине возбудили дело по видео с осквернением девушкой Вечного огня
Уголовное дело возбуждено после появления видеоролика, на котором запечатлено осквернение подростками Вечного огня на площади Славы в Южно-Сахалинске, сообщает... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T03:57
2024-04-12T03:57
2024-04-12T06:06
происшествия
россия
южно-сахалинск
сахалинская область
следственный комитет россии (ск рф)
сахалин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774536289_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_787e0fbe174ce0306faa12bf1dcf5b2b.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после появления видеоролика, на котором запечатлено осквернение подростками Вечного огня на площади Славы в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области.В местных соцсетях в четверг появилось видео, на которых девушка прикуривает сигарету от Вечного огня на площади Славы."Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично). По результатам расследования будет дана юридическая оценка действиям подростков, их законных представителей, а также должностных лиц органов профилактики", — сообщили в ведомстве.Лица, причастные к совершению преступления, установлены.
https://ria.ru/20240403/sud-1937686354.html
https://ria.ru/20240115/vechnyy_ogon-1921334800.html
россия
южно-сахалинск
сахалинская область
сахалин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774536289_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_13f73f2b84fc71beffa0fb520cad3506.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, южно-сахалинск, сахалинская область, следственный комитет россии (ск рф), сахалин
Происшествия, Россия, Южно-Сахалинск, Сахалинская область, Следственный комитет России (СК РФ), Сахалин
На Сахалине возбудили дело по видео с осквернением девушкой Вечного огня
СК на Сахалине возбудил дело по видео с девушкой, прикурившей от Вечного огня
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после появления видеоролика, на котором запечатлено осквернение подростками Вечного огня на площади Славы в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области.
В местных соцсетях в четверг появилось видео, на которых девушка прикуривает сигарету от Вечного огня на площади Славы.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично). По результатам расследования будет дана юридическая оценка действиям подростков, их законных представителей, а также должностных лиц органов профилактики", — сообщили в ведомстве.
Лица, причастные к совершению преступления, установлены.