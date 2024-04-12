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На Сахалине возбудили дело по видео с осквернением девушкой Вечного огня - РИА Новости, 12.04.2024
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03:57 12.04.2024 (обновлено: 06:06 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/vechnyy_ogon-1939490909.html
На Сахалине возбудили дело по видео с осквернением девушкой Вечного огня
На Сахалине возбудили дело по видео с осквернением девушкой Вечного огня - РИА Новости, 12.04.2024
На Сахалине возбудили дело по видео с осквернением девушкой Вечного огня
Уголовное дело возбуждено после появления видеоролика, на котором запечатлено осквернение подростками Вечного огня на площади Славы в Южно-Сахалинске, сообщает... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T03:57
2024-04-12T06:06
происшествия
россия
южно-сахалинск
сахалинская область
следственный комитет россии (ск рф)
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после появления видеоролика, на котором запечатлено осквернение подростками Вечного огня на площади Славы в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области.В местных соцсетях в четверг появилось видео, на которых девушка прикуривает сигарету от Вечного огня на площади Славы."Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично). По результатам расследования будет дана юридическая оценка действиям подростков, их законных представителей, а также должностных лиц органов профилактики", — сообщили в ведомстве.Лица, причастные к совершению преступления, установлены.
https://ria.ru/20240403/sud-1937686354.html
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россия
южно-сахалинск
сахалинская область
сахалин
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происшествия, россия, южно-сахалинск, сахалинская область, следственный комитет россии (ск рф), сахалин
Происшествия, Россия, Южно-Сахалинск, Сахалинская область, Следственный комитет России (СК РФ), Сахалин
На Сахалине возбудили дело по видео с осквернением девушкой Вечного огня

СК на Сахалине возбудил дело по видео с девушкой, прикурившей от Вечного огня

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВечный огонь
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после появления видеоролика, на котором запечатлено осквернение подростками Вечного огня на площади Славы в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области.
В местных соцсетях в четверг появилось видео, на которых девушка прикуривает сигарету от Вечного огня на площади Славы.
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"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично). По результатам расследования будет дана юридическая оценка действиям подростков, их законных представителей, а также должностных лиц органов профилактики", — сообщили в ведомстве.
Лица, причастные к совершению преступления, установлены.
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ПроисшествияРоссияЮжно-СахалинскСахалинская областьСледственный комитет России (СК РФ)Сахалин
 
 
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