https://ria.ru/20240412/vechnyy_ogon-1939490909.html

На Сахалине возбудили дело по видео с осквернением девушкой Вечного огня

На Сахалине возбудили дело по видео с осквернением девушкой Вечного огня - РИА Новости, 12.04.2024

На Сахалине возбудили дело по видео с осквернением девушкой Вечного огня

Уголовное дело возбуждено после появления видеоролика, на котором запечатлено осквернение подростками Вечного огня на площади Славы в Южно-Сахалинске, сообщает... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T03:57

2024-04-12T03:57

2024-04-12T06:06

происшествия

россия

южно-сахалинск

сахалинская область

следственный комитет россии (ск рф)

сахалин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после появления видеоролика, на котором запечатлено осквернение подростками Вечного огня на площади Славы в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области.В местных соцсетях в четверг появилось видео, на которых девушка прикуривает сигарету от Вечного огня на площади Славы."Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично). По результатам расследования будет дана юридическая оценка действиям подростков, их законных представителей, а также должностных лиц органов профилактики", — сообщили в ведомстве.Лица, причастные к совершению преступления, установлены.

https://ria.ru/20240403/sud-1937686354.html

https://ria.ru/20240115/vechnyy_ogon-1921334800.html

россия

южно-сахалинск

сахалинская область

сахалин

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происшествия, россия, южно-сахалинск, сахалинская область, следственный комитет россии (ск рф), сахалин