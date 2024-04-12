https://ria.ru/20240412/ural-1939601155.html
Уровень Урала у Оренбурга поднялся до 1147 сантиметров
Уровень Урала у Оренбурга поднялся до 1147 сантиметров - РИА Новости, 12.04.2024
Уровень Урала у Оренбурга поднялся до 1147 сантиметров
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составил 1147 сантиметров, идет массовая эвакуация жителей из затопленных территорий, сообщило правительство области в... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:28
2024-04-12T13:28
2024-04-12T13:35
оренбург
прорыв дамбы в орске
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939592981_0:126:3071:1853_1920x0_80_0_0_e63ca9d382ab0ad8201d037d5caf58d3.jpg
УФА, 12 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составил 1147 сантиметров, идет массовая эвакуация жителей из затопленных территорий, сообщило правительство области в своем Telegram-канале."На 14.00 (12.00 мск) уровень Урала у Оренбурга составил 1147 сантиметров. В Оренбурге проходит массовая эвакуация жителей из зоны подтопляемых районов. В связи со стремительным ростом уровня воды в реке Урал жителям ЖК "Гранд-парк", поселков им. Куйбышева и Солнечный, 23 микрорайона, улиц Уральской, Донгузской, районов Авиагородок и Овчинный городок рекомендовано немедленно начать эвакуацию в безопасные районы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240406/pavodok-1938309029.html
оренбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939592981_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d13bb62944335596bfc994ec736fb6f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, прорыв дамбы в орске, происшествия
Оренбург, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Уровень Урала у Оренбурга поднялся до 1147 сантиметров
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 1147 сантиметров