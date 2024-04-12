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Уровень Урала у Оренбурга поднялся до 1147 сантиметров - РИА Новости, 12.04.2024
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13:28 12.04.2024 (обновлено: 13:35 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/ural-1939601155.html
Уровень Урала у Оренбурга поднялся до 1147 сантиметров
Уровень Урала у Оренбурга поднялся до 1147 сантиметров - РИА Новости, 12.04.2024
Уровень Урала у Оренбурга поднялся до 1147 сантиметров
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составил 1147 сантиметров, идет массовая эвакуация жителей из затопленных территорий, сообщило правительство области в... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:28
2024-04-12T13:35
оренбург
прорыв дамбы в орске
происшествия
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УФА, 12 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составил 1147 сантиметров, идет массовая эвакуация жителей из затопленных территорий, сообщило правительство области в своем Telegram-канале."На 14.00 (12.00 мск) уровень Урала у Оренбурга составил 1147 сантиметров. В Оренбурге проходит массовая эвакуация жителей из зоны подтопляемых районов. В связи со стремительным ростом уровня воды в реке Урал жителям ЖК "Гранд-парк", поселков им. Куйбышева и Солнечный, 23 микрорайона, улиц Уральской, Донгузской, районов Авиагородок и Овчинный городок рекомендовано немедленно начать эвакуацию в безопасные районы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240406/pavodok-1938309029.html
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оренбург, прорыв дамбы в орске, происшествия
Оренбург, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Уровень Урала у Оренбурга поднялся до 1147 сантиметров

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 1147 сантиметров

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПодтопление на Уральской улице в Оренбурге
Подтопление на Уральской улице в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Подтопление на Уральской улице в Оренбурге
Читать ria.ru в
УФА, 12 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составил 1147 сантиметров, идет массовая эвакуация жителей из затопленных территорий, сообщило правительство области в своем Telegram-канале.
"На 14.00 (12.00 мск) уровень Урала у Оренбурга составил 1147 сантиметров. В Оренбурге проходит массовая эвакуация жителей из зоны подтопляемых районов. В связи со стремительным ростом уровня воды в реке Урал жителям ЖК "Гранд-парк", поселков им. Куйбышева и Солнечный, 23 микрорайона, улиц Уральской, Донгузской, районов Авиагородок и Овчинный городок рекомендовано немедленно начать эвакуацию в безопасные районы", - говорится в сообщении.
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