https://ria.ru/20240412/ural-1939601155.html

Уровень Урала у Оренбурга поднялся до 1147 сантиметров

Уровень Урала у Оренбурга поднялся до 1147 сантиметров - РИА Новости, 12.04.2024

Уровень Урала у Оренбурга поднялся до 1147 сантиметров

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составил 1147 сантиметров, идет массовая эвакуация жителей из затопленных территорий, сообщило правительство области в... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T13:28

2024-04-12T13:28

2024-04-12T13:35

оренбург

прорыв дамбы в орске

происшествия

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УФА, 12 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составил 1147 сантиметров, идет массовая эвакуация жителей из затопленных территорий, сообщило правительство области в своем Telegram-канале."На 14.00 (12.00 мск) уровень Урала у Оренбурга составил 1147 сантиметров. В Оренбурге проходит массовая эвакуация жителей из зоны подтопляемых районов. В связи со стремительным ростом уровня воды в реке Урал жителям ЖК "Гранд-парк", поселков им. Куйбышева и Солнечный, 23 микрорайона, улиц Уральской, Донгузской, районов Авиагородок и Овчинный городок рекомендовано немедленно начать эвакуацию в безопасные районы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240406/pavodok-1938309029.html

оренбург

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

оренбург, прорыв дамбы в орске, происшествия