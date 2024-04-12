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В Калининграде потерявшихся 14-летних девочек нашли живыми
В Калининграде потерявшихся 14-летних девочек нашли живыми - РИА Новости, 12.04.2024
В Калининграде потерявшихся 14-летних девочек нашли живыми
Сотрудники полиции в Калининграде нашли двух 14-летних девочек, ранее ушедших из дома, с ними все в порядке, сообщило управление МВД РФ по Калининградской... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T16:21
2024-04-12T16:21
2024-04-12T16:37
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции в Калининграде нашли двух 14-летних девочек, ранее ушедших из дома, с ними все в порядке, сообщило управление МВД РФ по Калининградской области в Telegram-канале. Ранее в пятницу в пресс-службе полиции РИА Новости рассказали, что родители девочек сообщили правоохранителям об их уходе из дома накануне вечером. К розыску подростков были привлечены кинологические службы. "Четырнадцатилетние девочки из Калининграда найдены сотрудниками полиции живыми и невредимыми... Установлено, что никаких противоправных действий в отношении девочек совершено не было. Ситуация в семье взята на контроль", – информирует региональное управление МВД в своем Telegram-канале. Как отмечается, подростков доставили в полицию для профилактической беседы, после чего их передадут родителям.
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происшествия, россия, калининградская область, калининград
Происшествия, Россия, Калининградская область, Калининград
В Калининграде потерявшихся 14-летних девочек нашли живыми
УМВД: ушедшие из дома в Калининграде девочки найдены, с ними все в порядке