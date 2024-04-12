https://ria.ru/20240412/ulyanov-1939482454.html

Выступление Гросси в ООН по атакам на ЗАЭС будет полезным, считает Ульянов

Выступление Гросси в ООН по атакам на ЗАЭС будет полезным, считает Ульянов - РИА Новости, 12.04.2024

Выступление Гросси в ООН по атакам на ЗАЭС будет полезным, считает Ульянов

Выступление гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по ситуации вокруг Запорожской АЭС в Совете Безопасности ООН будет... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T01:01

2024-04-12T01:01

2024-04-12T01:01

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нью-йорк (город)

михаил ульянов (дипломат)

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василий небензя

магатэ

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ВЕНА, 12 апр - РИА Новости. Выступление гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по ситуации вокруг Запорожской АЭС в Совете Безопасности ООН будет уместно и полезно, однако грандиозных результатов от этого российская сторона не ожидает, заявил журналистам представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ранее сообщалось, что гендиректор МАГАТЭ намерен заявить на следующей неделе о серьезности ситуации вокруг Запорожской АЭС в обращении к Совету безопасности ООН. "Я думаю, что задействование площадки Совета безопасности вполне уместно и полезно. Собственно, первым это сделал наш постпред, Василий Небензя, а потом уже словенцы, американцы стали просить брифинг. Здесь тоже, как только украинцы узнали, что мы требуем внеочередную сессию, появилось их письмо с аналогичной просьбой. Такие вот процедурные игры. Но ничего грандиозного от мероприятия в Нью-Йорке я не ожидаю", - сказал Ульянов по итогам внеочередной сессии совета управляющих МАГАТЭ в четверг. По мнению дипломата, на площадке СБ ООН произойдет то же самое, что и в Вене. "Другая немножко аудитория, но результат примерно такой же, как здесь: полезная для нас дискуссия, подсветка того, что происходит. Но украинцев никто, кроме нас, по имени называть не станет в качестве виновной стороны. Так что все это вполне предсказуемо. Но то, что генеральный секретарь ООН поддержал Гросси, это хорошо. Собственно, иначе и быть не могло", - добавил дипломат. Он также указал на то, что на заседании в Вене в четверг многие страны, с которыми Россия поддерживает хорошие отношения и даже многие из тех, кто в целом скорее склонен поддерживать Украину, четко произнесли вслух: "этому нужно положить конец, слишком опасно". "То, чего мы и добивались", - заключил Ульянов. Как сообщалось ранее, в связи с нападениями и провокациями ВСУ против ЗАЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ. Заседание состоялось в четверг в штаб-квартире агентства в Вене. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.

https://ria.ru/20240126/magate-1923541277.html

https://ria.ru/20230921/magate-1897684067.html

https://ria.ru/20240411/nebenzya-1939444180.html

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нью-йорк (город)

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в мире, россия, вена, нью-йорк (город), михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, василий небензя, магатэ, оон, запорожская аэс