Выступление Гросси в ООН по атакам на ЗАЭС будет полезным, считает Ульянов
Ульянов: выступление Гросси в СБ ООН по атакам на ЗАЭС будет уместно и полезно
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Архивное фото
ВЕНА, 12 апр - РИА Новости. Выступление гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по ситуации вокруг Запорожской АЭС в Совете Безопасности ООН будет уместно и полезно, однако грандиозных результатов от этого российская сторона не ожидает, заявил журналистам представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее сообщалось, что гендиректор МАГАТЭ намерен заявить на следующей неделе о серьезности ситуации вокруг Запорожской АЭС в обращении к Совету безопасности ООН.
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"Я думаю, что задействование площадки Совета безопасности вполне уместно и полезно. Собственно, первым это сделал наш постпред, Василий Небензя, а потом уже словенцы, американцы стали просить брифинг. Здесь тоже, как только украинцы узнали, что мы требуем внеочередную сессию, появилось их письмо с аналогичной просьбой. Такие вот процедурные игры. Но ничего грандиозного от мероприятия в Нью-Йорке я не ожидаю", - сказал Ульянов по итогам внеочередной сессии совета управляющих МАГАТЭ в четверг.
По мнению дипломата, на площадке СБ ООН произойдет то же самое, что и в Вене. "Другая немножко аудитория, но результат примерно такой же, как здесь: полезная для нас дискуссия, подсветка того, что происходит. Но украинцев никто, кроме нас, по имени называть не станет в качестве виновной стороны. Так что все это вполне предсказуемо. Но то, что генеральный секретарь ООН поддержал Гросси, это хорошо. Собственно, иначе и быть не могло", - добавил дипломат.
Он также указал на то, что на заседании в Вене в четверг многие страны, с которыми Россия поддерживает хорошие отношения и даже многие из тех, кто в целом скорее склонен поддерживать Украину, четко произнесли вслух: "этому нужно положить конец, слишком опасно". "То, чего мы и добивались", - заключил Ульянов.
Как сообщалось ранее, в связи с нападениями и провокациями ВСУ против ЗАЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ. Заседание состоялось в четверг в штаб-квартире агентства в Вене.
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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.