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МАГАТЭ опасается назвать виновную сторону в атаках на ЗАЭС, заявил Ульянов - РИА Новости, 12.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:26 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/ulyanov-1939479201.html
МАГАТЭ опасается назвать виновную сторону в атаках на ЗАЭС, заявил Ульянов
МАГАТЭ опасается назвать виновную сторону в атаках на ЗАЭС, заявил Ульянов - РИА Новости, 12.04.2024
МАГАТЭ опасается назвать виновную сторону в атаках на ЗАЭС, заявил Ульянов
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет виновную сторону в атаках на Запорожскую АЭС, потому что об украинцах не принято говорить плохо, РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T00:26
2024-04-12T00:26
в мире
россия
киев
вена
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
владимир путин
магатэ
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ВЕНА, 12 апр - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет виновную сторону в атаках на Запорожскую АЭС, потому что об украинцах не принято говорить плохо, и это поощряет Киев к безрассудным действиям, заявил журналистам представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Как сообщалось ранее, в связи с нападениями и провокациями ВСУ против ЗАЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ. Заседание состоялось в четверг в штаб-квартире агентства в Вене. На вопрос, чего, на взгляд постпреда РФ не хватает МАГАТЭ, чтобы назвать сторону, виновную в обстрелах ЗАЭС, дипломат ответил, что у него есть ощущение, что этого боятся. "Украинцы как бы "неприкасаемые". Об украинцах плохо не принято говорить, поскольку, мол, они - жертвы. Создана такая атмосфера, которая, по сути дела поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками", - сказал Ульянов по итогам заседания. Ранее сообщалось, что также о серьезности ситуации вокруг Запорожской АЭС намерен заявить на следующей неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в обращении к Совету безопасности ООН. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240207/zaes-1925976100.html
https://ria.ru/20240412/ulyanov-1939478131.html
https://ria.ru/20240408/zaes-1938631828.html
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в мире, россия, киев, вена, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, владимир путин, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Владимир Путин, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
МАГАТЭ опасается назвать виновную сторону в атаках на ЗАЭС, заявил Ульянов

Постпред Ульянов: МАГАТЭ опасается назвать Украину виновной в атаках на ЗАЭС

© РИА Новости / Юрий Войткевич | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ и члены делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пересекают линию боевого соприкосновения у реки Карачекрак
Военнослужащие РФ и члены делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пересекают линию боевого соприкосновения у реки Карачекрак - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Юрий Войткевич
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Военнослужащие РФ и члены делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пересекают линию боевого соприкосновения у реки Карачекрак. Архивное фото
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ВЕНА, 12 апр - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет виновную сторону в атаках на Запорожскую АЭС, потому что об украинцах не принято говорить плохо, и это поощряет Киев к безрассудным действиям, заявил журналистам представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Как сообщалось ранее, в связи с нападениями и провокациями ВСУ против ЗАЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ. Заседание состоялось в четверг в штаб-квартире агентства в Вене.
Бронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
В МАГАТЭ пока не знают, кто обстреливал Запорожскую АЭС, заявил Гросси
7 февраля, 16:54
На вопрос, чего, на взгляд постпреда РФ не хватает МАГАТЭ, чтобы назвать сторону, виновную в обстрелах ЗАЭС, дипломат ответил, что у него есть ощущение, что этого боятся.
"Украинцы как бы "неприкасаемые". Об украинцах плохо не принято говорить, поскольку, мол, они - жертвы. Создана такая атмосфера, которая, по сути дела поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками", - сказал Ульянов по итогам заседания.
Ранее сообщалось, что также о серьезности ситуации вокруг Запорожской АЭС намерен заявить на следующей неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в обращении к Совету безопасности ООН.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Запад не готов осудить атаки ВСУ на ЗАЭС, заявил постпред Ульянов
00:14
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
Киеву не понравится обсуждение атак на ЗАЭС в МАГАТЭ, заявил Ульянов
8 апреля, 15:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевВенаМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиВладимир ПутинМАГАТЭЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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