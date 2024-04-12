https://ria.ru/20240412/ulyanov-1939479201.html

МАГАТЭ опасается назвать виновную сторону в атаках на ЗАЭС, заявил Ульянов

МАГАТЭ опасается назвать виновную сторону в атаках на ЗАЭС, заявил Ульянов - РИА Новости, 12.04.2024

МАГАТЭ опасается назвать виновную сторону в атаках на ЗАЭС, заявил Ульянов

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет виновную сторону в атаках на Запорожскую АЭС, потому что об украинцах не принято говорить плохо, РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T00:26

2024-04-12T00:26

2024-04-12T00:26

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ВЕНА, 12 апр - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет виновную сторону в атаках на Запорожскую АЭС, потому что об украинцах не принято говорить плохо, и это поощряет Киев к безрассудным действиям, заявил журналистам представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Как сообщалось ранее, в связи с нападениями и провокациями ВСУ против ЗАЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ. Заседание состоялось в четверг в штаб-квартире агентства в Вене. На вопрос, чего, на взгляд постпреда РФ не хватает МАГАТЭ, чтобы назвать сторону, виновную в обстрелах ЗАЭС, дипломат ответил, что у него есть ощущение, что этого боятся. "Украинцы как бы "неприкасаемые". Об украинцах плохо не принято говорить, поскольку, мол, они - жертвы. Создана такая атмосфера, которая, по сути дела поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками", - сказал Ульянов по итогам заседания. Ранее сообщалось, что также о серьезности ситуации вокруг Запорожской АЭС намерен заявить на следующей неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в обращении к Совету безопасности ООН. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.

https://ria.ru/20240207/zaes-1925976100.html

https://ria.ru/20240412/ulyanov-1939478131.html

https://ria.ru/20240408/zaes-1938631828.html

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