Россия на сессии МАГАТЭ призвала Украину прекратить атаки на объекты ЗАЭС
Постпред Ульянов: Россия на сессии МАГАТЭ призвала Киев прекратить атаки на ЗАЭС
© РИА Новости / Юрий Войткевич | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ и члены делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пересекают линию боевого соприкосновения у реки Карачекрак
Военнослужащие РФ и члены делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пересекают линию боевого соприкосновения у реки Карачекрак. Архивное фото
ВЕНА, 12 апр - РИА Новости. Россия на внеочередной сессии совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС призвала Киев прекратить атаки на объект, заявил журналистам представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Как сообщалось ранее, в связи с нападениями и провокациями ВСУ против ЗАЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ. Заседание состоялось в четверг в штаб-квартире агентства в Вене.
"Тезисы, которые озвучила российская сторона в ходе своего выступления на внеочередной сессии совета управляющих МАГАТЭ в четверг, были простыми: надо проявлять ответственный подход к обеспечению ядерной безопасности, стрелять по ядерным объектам совершенно недопустимо, это в том числе нарушение тех принципов, которые сформулировал генеральный директор МАГАТЭ", - сказал Ульянов по итогам заседания.
Дипломат добавил, что украинцы осуществляли регулярные ракетно-артиллерийские обстрелы непосредственно ЗАЭС с середины июля по конец ноября 2022 года, а затем прекратили.
"Почти полтора года ничего не было, и тут произошел такой вот крайне опасный разворот", - отметил он.
Ранее сообщалось, что также о серьезности ситуации вокруг Запорожской АЭС намерен заявить на следующей неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в обращении к Совету безопасности ООН.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.