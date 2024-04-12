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Россия на сессии МАГАТЭ призвала Украину прекратить атаки на объекты ЗАЭС - РИА Новости, 12.04.2024
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00:19 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/ulyanov-1939478680.html
Россия на сессии МАГАТЭ призвала Украину прекратить атаки на объекты ЗАЭС
Россия на сессии МАГАТЭ призвала Украину прекратить атаки на объекты ЗАЭС - РИА Новости, 12.04.2024
Россия на сессии МАГАТЭ призвала Украину прекратить атаки на объекты ЗАЭС
Россия на внеочередной сессии совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС призвала Киев прекратить атаки на... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T00:19
2024-04-12T00:19
в мире
россия
киев
вена
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
владимир путин
магатэ
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ВЕНА, 12 апр - РИА Новости. Россия на внеочередной сессии совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС призвала Киев прекратить атаки на объект, заявил журналистам представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Как сообщалось ранее, в связи с нападениями и провокациями ВСУ против ЗАЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ. Заседание состоялось в четверг в штаб-квартире агентства в Вене. "Тезисы, которые озвучила российская сторона в ходе своего выступления на внеочередной сессии совета управляющих МАГАТЭ в четверг, были простыми: надо проявлять ответственный подход к обеспечению ядерной безопасности, стрелять по ядерным объектам совершенно недопустимо, это в том числе нарушение тех принципов, которые сформулировал генеральный директор МАГАТЭ", - сказал Ульянов по итогам заседания. Дипломат добавил, что украинцы осуществляли регулярные ракетно-артиллерийские обстрелы непосредственно ЗАЭС с середины июля по конец ноября 2022 года, а затем прекратили. "Почти полтора года ничего не было, и тут произошел такой вот крайне опасный разворот", - отметил он. Ранее сообщалось, что также о серьезности ситуации вокруг Запорожской АЭС намерен заявить на следующей неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в обращении к Совету безопасности ООН. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240317/nablyudateli-1933757971.html
https://ria.ru/20240405/zaes-1938078559.html
https://ria.ru/20240315/bezopasnost-1933392907.html
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в мире, россия, киев, вена, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, владимир путин, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Владимир Путин, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Россия на сессии МАГАТЭ призвала Украину прекратить атаки на объекты ЗАЭС

Постпред Ульянов: Россия на сессии МАГАТЭ призвала Киев прекратить атаки на ЗАЭС

© РИА Новости / Юрий Войткевич | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ и члены делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пересекают линию боевого соприкосновения у реки Карачекрак
Военнослужащие РФ и члены делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пересекают линию боевого соприкосновения у реки Карачекрак - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Юрий Войткевич
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Военнослужащие РФ и члены делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пересекают линию боевого соприкосновения у реки Карачекрак. Архивное фото
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ВЕНА, 12 апр - РИА Новости. Россия на внеочередной сессии совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС призвала Киев прекратить атаки на объект, заявил журналистам представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Как сообщалось ранее, в связи с нападениями и провокациями ВСУ против ЗАЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ. Заседание состоялось в четверг в штаб-квартире агентства в Вене.
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"Тезисы, которые озвучила российская сторона в ходе своего выступления на внеочередной сессии совета управляющих МАГАТЭ в четверг, были простыми: надо проявлять ответственный подход к обеспечению ядерной безопасности, стрелять по ядерным объектам совершенно недопустимо, это в том числе нарушение тех принципов, которые сформулировал генеральный директор МАГАТЭ", - сказал Ульянов по итогам заседания.
Дипломат добавил, что украинцы осуществляли регулярные ракетно-артиллерийские обстрелы непосредственно ЗАЭС с середины июля по конец ноября 2022 года, а затем прекратили.
"Почти полтора года ничего не было, и тут произошел такой вот крайне опасный разворот", - отметил он.
Ранее сообщалось, что также о серьезности ситуации вокруг Запорожской АЭС намерен заявить на следующей неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в обращении к Совету безопасности ООН.
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ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевВенаМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиВладимир ПутинМАГАТЭЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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