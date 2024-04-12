https://ria.ru/20240412/ulyanov-1939477735.html

Атаки ВСУ угрожают жизни персонала ЗАЭС и работников МАГАТЭ, заявил Ульянов

Атаки ВСУ угрожают жизни персонала ЗАЭС и работников МАГАТЭ, заявил Ульянов - РИА Новости, 12.04.2024

Атаки ВСУ угрожают жизни персонала ЗАЭС и работников МАГАТЭ, заявил Ульянов

Атаки украинцев на объект ставят под угрозу жизни гражданского персонала Запорожской АЭС и сотрудников МАГАТЭ, заявил представитель РФ при международных... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T00:09

2024-04-12T00:09

2024-04-12T00:09

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ВЕНА, 12 апр - РИА Новости. Атаки украинцев на объект ставят под угрозу жизни гражданского персонала Запорожской АЭС и сотрудников МАГАТЭ, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на внеочередной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС. Россия в связи с нападениями и провокациями ВСУ против ЗАЭС потребовала созвать внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ. Заседание состоялось в четверг в штаб-квартире Агентства в Вене. "Также я привлек внимание к тому, что действия украинцев ставят под угрозу жизни гражданского персонала ЗАЭС и сотрудников МАГАТЭ, сейчас на станции находятся четыре сотрудника Агентства", - сказал Ульянов журналистам по итогам заседания. По его словам, в частности, российская сторона напомнила об эпизоде 7 апреля, когда очередной дрон приближался к шестому энергоблоку в момент нахождения на его крыше сотрудников МАГАТЭ. "И только умелые действия наших военных позволили этот дрон посадить: он упал и взорвался прямо рядом с шестым энергоблоком. Гендиректор описал этот эпизод в одном из своих заявлений", - добавил дипломат. Ранее сообщалось, что также о серьезности ситуации вокруг Запорожской АЭС намерен заявить на следующей неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем обращении к Совету Безопасности ООН. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.

https://ria.ru/20240317/nablyudateli-1933757971.html

https://ria.ru/20240412/ulyanov-1939477354.html

https://ria.ru/20240409/zaes-1938944541.html

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в мире, россия, вена, днепр (город), михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, владимир путин, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины