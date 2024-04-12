Атаки ВСУ угрожают жизни персонала ЗАЭС и работников МАГАТЭ, заявил Ульянов
Постпред Ульянов: атаки ВСУ на ЗАЭС ставят под угрозу жизни сотрудников МАГАТЭ
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
ВЕНА, 12 апр - РИА Новости. Атаки украинцев на объект ставят под угрозу жизни гражданского персонала Запорожской АЭС и сотрудников МАГАТЭ, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на внеочередной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС.
Россия в связи с нападениями и провокациями ВСУ против ЗАЭС потребовала созвать внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ. Заседание состоялось в четверг в штаб-квартире Агентства в Вене.
"Также я привлек внимание к тому, что действия украинцев ставят под угрозу жизни гражданского персонала ЗАЭС и сотрудников МАГАТЭ, сейчас на станции находятся четыре сотрудника Агентства", - сказал Ульянов журналистам по итогам заседания.
По его словам, в частности, российская сторона напомнила об эпизоде 7 апреля, когда очередной дрон приближался к шестому энергоблоку в момент нахождения на его крыше сотрудников МАГАТЭ. "И только умелые действия наших военных позволили этот дрон посадить: он упал и взорвался прямо рядом с шестым энергоблоком. Гендиректор описал этот эпизод в одном из своих заявлений", - добавил дипломат.
Ранее сообщалось, что также о серьезности ситуации вокруг Запорожской АЭС намерен заявить на следующей неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем обращении к Совету Безопасности ООН.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
Гросси назвал нападение на ЗАЭС безответственным и опасным
9 апреля, 20:39