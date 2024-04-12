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Атаки ВСУ угрожают жизни персонала ЗАЭС и работников МАГАТЭ, заявил Ульянов - РИА Новости, 12.04.2024
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https://ria.ru/20240412/ulyanov-1939477735.html
Атаки ВСУ угрожают жизни персонала ЗАЭС и работников МАГАТЭ, заявил Ульянов
Атаки ВСУ угрожают жизни персонала ЗАЭС и работников МАГАТЭ, заявил Ульянов - РИА Новости, 12.04.2024
Атаки ВСУ угрожают жизни персонала ЗАЭС и работников МАГАТЭ, заявил Ульянов
Атаки украинцев на объект ставят под угрозу жизни гражданского персонала Запорожской АЭС и сотрудников МАГАТЭ, заявил представитель РФ при международных... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T00:09
2024-04-12T00:09
в мире
россия
вена
днепр (город)
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
владимир путин
магатэ
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ВЕНА, 12 апр - РИА Новости. Атаки украинцев на объект ставят под угрозу жизни гражданского персонала Запорожской АЭС и сотрудников МАГАТЭ, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на внеочередной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС. Россия в связи с нападениями и провокациями ВСУ против ЗАЭС потребовала созвать внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ. Заседание состоялось в четверг в штаб-квартире Агентства в Вене. "Также я привлек внимание к тому, что действия украинцев ставят под угрозу жизни гражданского персонала ЗАЭС и сотрудников МАГАТЭ, сейчас на станции находятся четыре сотрудника Агентства", - сказал Ульянов журналистам по итогам заседания. По его словам, в частности, российская сторона напомнила об эпизоде 7 апреля, когда очередной дрон приближался к шестому энергоблоку в момент нахождения на его крыше сотрудников МАГАТЭ. "И только умелые действия наших военных позволили этот дрон посадить: он упал и взорвался прямо рядом с шестым энергоблоком. Гендиректор описал этот эпизод в одном из своих заявлений", - добавил дипломат. Ранее сообщалось, что также о серьезности ситуации вокруг Запорожской АЭС намерен заявить на следующей неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем обращении к Совету Безопасности ООН. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240317/nablyudateli-1933757971.html
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в мире, россия, вена, днепр (город), михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, владимир путин, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вена, Днепр (город), Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Владимир Путин, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Атаки ВСУ угрожают жизни персонала ЗАЭС и работников МАГАТЭ, заявил Ульянов

Постпред Ульянов: атаки ВСУ на ЗАЭС ставят под угрозу жизни сотрудников МАГАТЭ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 12 апр - РИА Новости. Атаки украинцев на объект ставят под угрозу жизни гражданского персонала Запорожской АЭС и сотрудников МАГАТЭ, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на внеочередной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС.
Россия в связи с нападениями и провокациями ВСУ против ЗАЭС потребовала созвать внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ. Заседание состоялось в четверг в штаб-квартире Агентства в Вене.
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"Также я привлек внимание к тому, что действия украинцев ставят под угрозу жизни гражданского персонала ЗАЭС и сотрудников МАГАТЭ, сейчас на станции находятся четыре сотрудника Агентства", - сказал Ульянов журналистам по итогам заседания.
По его словам, в частности, российская сторона напомнила об эпизоде 7 апреля, когда очередной дрон приближался к шестому энергоблоку в момент нахождения на его крыше сотрудников МАГАТЭ. "И только умелые действия наших военных позволили этот дрон посадить: он упал и взорвался прямо рядом с шестым энергоблоком. Гендиректор описал этот эпизод в одном из своих заявлений", - добавил дипломат.
Ранее сообщалось, что также о серьезности ситуации вокруг Запорожской АЭС намерен заявить на следующей неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем обращении к Совету Безопасности ООН.
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ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВенаДнепр (город)Михаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиВладимир ПутинМАГАТЭЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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