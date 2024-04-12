https://ria.ru/20240412/ulyanov-1939477549.html
Россия назвала реакцию МАГАТЭ на атаки на ЗАЭС недостаточной
Россия назвала реакцию МАГАТЭ на атаки на ЗАЭС недостаточной - РИА Новости, 12.04.2024
Россия назвала реакцию МАГАТЭ на атаки на ЗАЭС недостаточной
Россия на внеочередной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС в четверг указала на недостаток в... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T00:06
2024-04-12T00:06
2024-04-12T00:06
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ВЕНА, 12 апр - РИА Новости. Россия на внеочередной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС в четверг указала на недостаток в реакции МАГАТЭ на атаки на ЗАЭС: оно уходит от того, чтобы назвать виновную сторону, заявил журналистам представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Как сообщалось ранее, в связи с нападениями и провокациями ВСУ против ЗАЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ. Заседание состоялось в четверг в штаб-квартире агентства в Вене. "Одновременно, отметив быструю и жесткую реакцию гендиректора (МАГАТЭ Рафаэля Гросси) на происходящее, мы заявили, что очень серьезным недостатком является то, что Гросси уходит от того, чтобы назвать виновную сторону", - сказал Ульянов по итогам заседания. Ранее сообщалось, что Гросси также намерен заявить о серьезности ситуации вокруг Запорожской АЭС на следующей неделе в обращении к Совету безопасности ООН. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240207/zaes-1925976100.html
https://ria.ru/20231019/zaes-1903764322.html
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в мире, россия, вена, днепр (город), рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), владимир путин, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вена, Днепр (город), Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Владимир Путин, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Россия назвала реакцию МАГАТЭ на атаки на ЗАЭС недостаточной
Постпред Ульянов: Россия указала на недостаток в реакции МАГАТЭ на атаки на ЗАЭС