https://ria.ru/20240412/ulyanov-1939477549.html

Россия назвала реакцию МАГАТЭ на атаки на ЗАЭС недостаточной

Россия назвала реакцию МАГАТЭ на атаки на ЗАЭС недостаточной - РИА Новости, 12.04.2024

Россия назвала реакцию МАГАТЭ на атаки на ЗАЭС недостаточной

Россия на внеочередной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС в четверг указала на недостаток в... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T00:06

2024-04-12T00:06

2024-04-12T00:06

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рафаэль гросси

михаил ульянов (дипломат)

владимир путин

магатэ

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ВЕНА, 12 апр - РИА Новости. Россия на внеочередной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС в четверг указала на недостаток в реакции МАГАТЭ на атаки на ЗАЭС: оно уходит от того, чтобы назвать виновную сторону, заявил журналистам представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Как сообщалось ранее, в связи с нападениями и провокациями ВСУ против ЗАЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ. Заседание состоялось в четверг в штаб-квартире агентства в Вене. "Одновременно, отметив быструю и жесткую реакцию гендиректора (МАГАТЭ Рафаэля Гросси) на происходящее, мы заявили, что очень серьезным недостатком является то, что Гросси уходит от того, чтобы назвать виновную сторону", - сказал Ульянов по итогам заседания. Ранее сообщалось, что Гросси также намерен заявить о серьезности ситуации вокруг Запорожской АЭС на следующей неделе в обращении к Совету безопасности ООН. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.

https://ria.ru/20240207/zaes-1925976100.html

https://ria.ru/20231019/zaes-1903764322.html

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в мире, россия, вена, днепр (город), рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), владимир путин, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины