Рейтинг@Mail.ru
Россия назвала реакцию МАГАТЭ на атаки на ЗАЭС недостаточной - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:06 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/ulyanov-1939477549.html
Россия назвала реакцию МАГАТЭ на атаки на ЗАЭС недостаточной
Россия назвала реакцию МАГАТЭ на атаки на ЗАЭС недостаточной - РИА Новости, 12.04.2024
Россия назвала реакцию МАГАТЭ на атаки на ЗАЭС недостаточной
Россия на внеочередной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС в четверг указала на недостаток в... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T00:06
2024-04-12T00:06
в мире
россия
вена
днепр (город)
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
владимир путин
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_378da88c5fe633fe36719dc4df055ed1.jpg
ВЕНА, 12 апр - РИА Новости. Россия на внеочередной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС в четверг указала на недостаток в реакции МАГАТЭ на атаки на ЗАЭС: оно уходит от того, чтобы назвать виновную сторону, заявил журналистам представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Как сообщалось ранее, в связи с нападениями и провокациями ВСУ против ЗАЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ. Заседание состоялось в четверг в штаб-квартире агентства в Вене. "Одновременно, отметив быструю и жесткую реакцию гендиректора (МАГАТЭ Рафаэля Гросси) на происходящее, мы заявили, что очень серьезным недостатком является то, что Гросси уходит от того, чтобы назвать виновную сторону", - сказал Ульянов по итогам заседания. Ранее сообщалось, что Гросси также намерен заявить о серьезности ситуации вокруг Запорожской АЭС на следующей неделе в обращении к Совету безопасности ООН. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240207/zaes-1925976100.html
https://ria.ru/20231019/zaes-1903764322.html
россия
вена
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_22dc16109fc9287feea9d126af298411.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вена, днепр (город), рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), владимир путин, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вена, Днепр (город), Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Владимир Путин, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Россия назвала реакцию МАГАТЭ на атаки на ЗАЭС недостаточной

Постпред Ульянов: Россия указала на недостаток в реакции МАГАТЭ на атаки на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 12 апр - РИА Новости. Россия на внеочередной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС в четверг указала на недостаток в реакции МАГАТЭ на атаки на ЗАЭС: оно уходит от того, чтобы назвать виновную сторону, заявил журналистам представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Как сообщалось ранее, в связи с нападениями и провокациями ВСУ против ЗАЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ. Заседание состоялось в четверг в штаб-квартире агентства в Вене.
Бронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
В МАГАТЭ пока не знают, кто обстреливал Запорожскую АЭС, заявил Гросси
7 февраля, 16:54
"Одновременно, отметив быструю и жесткую реакцию гендиректора (МАГАТЭ Рафаэля Гросси) на происходящее, мы заявили, что очень серьезным недостатком является то, что Гросси уходит от того, чтобы назвать виновную сторону", - сказал Ульянов по итогам заседания.
Ранее сообщалось, что Гросси также намерен заявить о серьезности ситуации вокруг Запорожской АЭС на следующей неделе в обращении к Совету безопасности ООН.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
Энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Накал боевых действий в районе ЗАЭС снизился, заявили в МАГАТЭ
19 октября 2023, 10:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВенаДнепр (город)Рафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)Владимир ПутинМАГАТЭЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала