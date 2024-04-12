https://ria.ru/20240412/ulyanov-1939477354.html

Россия и Сирия назвали Украину виновной в атаках на ЗАЭС

Россия и Сирия назвали Украину виновной в атаках на ЗАЭС - РИА Новости, 12.04.2024

Россия и Сирия назвали Украину виновной в атаках на ЗАЭС

Россия на внеочередной сессии совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС в четверг прямо назвала Украину... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T00:04

2024-04-12T00:04

2024-04-12T00:04

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ВЕНА, 12 апр - РИА Новости. Россия на внеочередной сессии совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС в четверг прямо назвала Украину виновной в атаках на станцию, также прямо об этом заявила Сирия, остальные страны не стали, заявил журналистам представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. В связи с нападениями и провокациями ВСУ против ЗАЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ. Заседание состоялось в четверг в штаб-квартире агентства в Вене. "Прямо Украину в качестве виновной стороны назвали, естественно, мы, поскольку мы знаем об этом на 100%, и наши сирийские друзья, постоянный представитель Сирии. Остальные, в условиях, когда официального заключения о вине украинцев со стороны МАГАТЭ нет, обходили этот момент стороной. Но многие страны Азии, Африки, Латинской Америки достаточно сильно призывали эти атаки прекратить немедленно. То, что, собственно, мы и хотели увидеть и услышать", - сказал Ульянов по итогам заседания. Ранее сообщалось, что также о серьезности ситуации вокруг Запорожской АЭС намерен заявить на следующей неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в обращении к Совету безопасности ООН. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.

https://ria.ru/20240408/zaes-1938631828.html

https://ria.ru/20240409/zaes-1938944541.html

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в мире, россия, украина, сирия, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, владимир путин, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины