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Пленный азовец рассказал о провокациях против Донбасса в ходе АТО
Пленный азовец рассказал о провокациях против Донбасса в ходе АТО - РИА Новости, 12.04.2024
Пленный азовец рассказал о провокациях против Донбасса в ходе АТО
Бойцы украинского нацбатальона "Азов"* (признан террористическим, запрещен в РФ) с 2015 по 2017 год устраивали против ДНР провокации, обстреливая села у линии... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T07:15
2024-04-12T07:15
2024-04-12T07:15
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Бойцы украинского нацбатальона "Азов"* (признан террористическим, запрещен в РФ) с 2015 по 2017 год устраивали против ДНР провокации, обстреливая села у линии соприкосновения, чтобы вызвать ответный огонь, рассказал РИА Новости военнопленный "Азова"* с позывным "Бокс" в преддверии десятой годовщины начала так называемой "антитеррористической операции" (АТО). Десять лет назад, 13 апреля 2014 года, захватившие в результате госпереворота власть на Украине силы начали операцию против ЛНР и ДНР, которые не были согласны со сменой власти и заявили о независимости. АТО привела к многочисленным обстрелам населенных пунктов, а также ранению и массовой гибели населения Донбасса. "В период с 2015 по 2017 год выезжали на передок, теми подразделениями, которые базировались там, и отрабатывали в серую зону, отрабатывали мирные поселки, которые находились недалеко на другой стороне - это называлось "черный выезд", потому что никто об этом не знал из руководства, знали только несколько человек внутри (подразделения), командир знал", - сказал собеседник агентства. По его словам, такие выезды были инициативой командира подразделения. Проводились они пять-шесть раз в год, а целью было спровоцировать донецкое ополчение на ответные удары и обвинить их в срыве перемирия.* Запрещенная в России экстремистская организация
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, донбасс
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Донбасс
Пленный азовец рассказал о провокациях против Донбасса в ходе АТО
Украинский пленный: "Азов" с 2015 по 2017 год устраивал провокации против ДНР
ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Бойцы украинского нацбатальона "Азов"* (признан террористическим, запрещен в РФ) с 2015 по 2017 год устраивали против ДНР провокации, обстреливая села у линии соприкосновения, чтобы вызвать ответный огонь, рассказал РИА Новости военнопленный "Азова"* с позывным "Бокс" в преддверии десятой годовщины начала так называемой "антитеррористической операции" (АТО).
Десять лет назад, 13 апреля 2014 года, захватившие в результате госпереворота власть на Украине
силы начали операцию против ЛНР
и ДНР, которые не были согласны со сменой власти и заявили о независимости. АТО привела к многочисленным обстрелам населенных пунктов, а также ранению и массовой гибели населения Донбасса.
"В период с 2015 по 2017 год выезжали на передок, теми подразделениями, которые базировались там, и отрабатывали в серую зону, отрабатывали мирные поселки, которые находились недалеко на другой стороне - это называлось "черный выезд", потому что никто об этом не знал из руководства, знали только несколько человек внутри (подразделения), командир знал", - сказал собеседник агентства.
По его словам, такие выезды были инициативой командира подразделения. Проводились они пять-шесть раз в год, а целью было спровоцировать донецкое ополчение на ответные удары и обвинить их в срыве перемирия.
* Запрещенная в России экстремистская организация