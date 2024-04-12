https://ria.ru/20240412/ukrainskiy-1939499828.html

Пленный азовец рассказал о провокациях против Донбасса в ходе АТО

Пленный азовец рассказал о провокациях против Донбасса в ходе АТО - РИА Новости, 12.04.2024

Пленный азовец рассказал о провокациях против Донбасса в ходе АТО

Бойцы украинского нацбатальона "Азов"* (признан террористическим, запрещен в РФ) с 2015 по 2017 год устраивали против ДНР провокации, обстреливая села у линии... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T07:15

2024-04-12T07:15

2024-04-12T07:15

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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Бойцы украинского нацбатальона "Азов"* (признан террористическим, запрещен в РФ) с 2015 по 2017 год устраивали против ДНР провокации, обстреливая села у линии соприкосновения, чтобы вызвать ответный огонь, рассказал РИА Новости военнопленный "Азова"* с позывным "Бокс" в преддверии десятой годовщины начала так называемой "антитеррористической операции" (АТО). Десять лет назад, 13 апреля 2014 года, захватившие в результате госпереворота власть на Украине силы начали операцию против ЛНР и ДНР, которые не были согласны со сменой власти и заявили о независимости. АТО привела к многочисленным обстрелам населенных пунктов, а также ранению и массовой гибели населения Донбасса. "В период с 2015 по 2017 год выезжали на передок, теми подразделениями, которые базировались там, и отрабатывали в серую зону, отрабатывали мирные поселки, которые находились недалеко на другой стороне - это называлось "черный выезд", потому что никто об этом не знал из руководства, знали только несколько человек внутри (подразделения), командир знал", - сказал собеседник агентства. По его словам, такие выезды были инициативой командира подразделения. Проводились они пять-шесть раз в год, а целью было спровоцировать донецкое ополчение на ответные удары и обвинить их в срыве перемирия.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20240412/komik-1939499568.html

https://ria.ru/20230920/dannye-1897653280.html

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россия

украина

донбасс

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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, донбасс