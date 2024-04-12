https://ria.ru/20240412/ukraina-1939660929.html

Киев в 2014 году охватило мракобесие, заявил Мирошник

Киев в 2014 году охватило мракобесие, заявил Мирошник - РИА Новости, 12.04.2024

Киев в 2014 году охватило мракобесие, заявил Мирошник

Время начала Киевом военной операции против востока Украины - это период, когда Киев охватило мракобесие, соревнования радикальных высказываний и откровенного... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T16:37

2024-04-12T16:37

2024-04-12T16:37

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Время начала Киевом военной операции против востока Украины - это период, когда Киев охватило мракобесие, соревнования радикальных высказываний и откровенного растаптывания норм международного гуманитарного права, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в преддверии десятой годовщины начала так называемой "антитеррористической операции". Десять лет назад, 13 апреля 2014 года, захватившие в результате госпереворота власть на Украине начали так называемую "АТО" против ЛНР и ДНР, которые не были согласны со сменой власти и заявили о независимости. Операция привела к многочисленным обстрелам населенных пунктов, а также ранениям и массовой гибели жителей Донбасса. "Это был период охватившего Киев мракобесия и соревнования радикальных высказываний, призывов "резать москалей". На этом фоне подписание указа о начале "АТО" было лишь формализацией уже происходивших событий — захвата воинских частей, назначения майданных радикалов на должности в силовых ведомствах и перехода к военной стадии гражданского противостояния", — сказал Мирошник. Он отметил, что создание центра управления операцией и передача в его ведение многих силовых подразделений, в том числе подразделений вооруженных сил Украины, стало юридической точкой отсчета, когда "майданная власть госпереворотчиков презрела еще одну конституционную норму и потребовала использования официальных государственных вооруженных формирований против граждан своей страны и против мирных протестов". Дипломат указал, что в украинской конституции содержится прямой запрет на использование армии на территории своего государства и ее участие в политических разборках. "C этого момента киевский режим уже официально стал военной диктатурой и начал применение силовых и военных структур против гражданских лиц. То есть, начался период откровенного растаптывания норм международного гуманитарного права", — добавил Мирошник. Он отметил, что в тот момент никаких возмущений со стороны Запада не последовало. "Если до госпереворота, они грозили Януковичу всеми карами небесными, если он привлечет силовиков на Майдан, то теперь, они просто не заметили, что госпереворотчики отправили армию с тяжелым вооружением и авиацией подавлять протесты. Причем послали только на юго-восток, хотя разгул протестов и захватов админсооружений на западе Украины начался гораздо раньше и был более масштабным. Но там же протестовали "правильные манифестанты", а в Донбассе — "неправильные", и их права и судьба западников просто не интересовала", — заключил дипломат.

https://ria.ru/20240412/dzhonson-1939656158.html

https://ria.ru/20240412/figaro-1939635884.html

https://ria.ru/20240412/ukraina-1939497444.html

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Варвара Скокшина

в мире, киев, украина, донбасс, родион мирошник