СБУ проводит обыски у представителя канонической УПЦ Данилевича
"Общественное": СБУ проводит обыски у протоиерея Николая Данилевича
Протоиерей Николай Данилевич. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Служба безопасности Украины проводит обыски у заместителя председателя отдела внешних церковных связей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерея Николая Данилевича, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"СБУ проводит обыски у протоиерея из руководства УПЦ Николая Данилевича. По данным источника, Данилевич был в составе делегации, которая в 2017 году вместе с экс-депутатом (Верховной рады – ред.) Новинским уговаривала Вселенского патриарха Варфоломея не давать томос ПЦУ", - говорится в сообщении "Общественного".
ПЦУ была создана на Украине в 2018 году из двух раскольнических структур при содействии занимавшего тогда пост президента Петра Порошенко. Сторонники ПЦУ стали силой захватывать храмы канонической церкви, а ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что со временем два крупнейших монастыря - Киево-Печерская и Почаевская лавры - будут принадлежать его структуре. В течение 2023 года власти Украины поставили задачу полностью запретить УПЦ, соответствующий проект по поручению Владимира Зеленского был подготовлен правительством и внесен в парламент. Против священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, объявляются санкции, 13 священнослужителей указом Зеленского лишены гражданства.
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