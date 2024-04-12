https://ria.ru/20240412/ukraina-1939563059.html

СБУ проводит обыски у представителя канонической УПЦ Данилевича

СБУ проводит обыски у представителя канонической УПЦ Данилевича - РИА Новости, 12.04.2024

СБУ проводит обыски у представителя канонической УПЦ Данилевича

Служба безопасности Украины проводит обыски у заместителя председателя отдела внешних церковных связей канонической Украинской православной церкви (УПЦ)... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T12:10

2024-04-12T12:10

2024-04-12T12:21

украина

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петр порошенко

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в мире

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Служба безопасности Украины проводит обыски у заместителя председателя отдела внешних церковных связей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерея Николая Данилевича, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "СБУ проводит обыски у протоиерея из руководства УПЦ Николая Данилевича. По данным источника, Данилевич был в составе делегации, которая в 2017 году вместе с экс-депутатом (Верховной рады – ред.) Новинским уговаривала Вселенского патриарха Варфоломея не давать томос ПЦУ", - говорится в сообщении "Общественного". ПЦУ была создана на Украине в 2018 году из двух раскольнических структур при содействии занимавшего тогда пост президента Петра Порошенко. Сторонники ПЦУ стали силой захватывать храмы канонической церкви, а ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что со временем два крупнейших монастыря - Киево-Печерская и Почаевская лавры - будут принадлежать его структуре. В течение 2023 года власти Украины поставили задачу полностью запретить УПЦ, соответствующий проект по поручению Владимира Зеленского был подготовлен правительством и внесен в парламент. Против священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, объявляются санкции, 13 священнослужителей указом Зеленского лишены гражданства.

https://ria.ru/20231109/monastyr-1908374348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, владимир зеленский, петр порошенко, служба безопасности украины, верховная рада украины, ситуация вокруг упц, в мире