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СБУ проводит обыски у представителя канонической УПЦ Данилевича - РИА Новости, 12.04.2024
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12:10 12.04.2024 (обновлено: 12:21 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/ukraina-1939563059.html
СБУ проводит обыски у представителя канонической УПЦ Данилевича
СБУ проводит обыски у представителя канонической УПЦ Данилевича - РИА Новости, 12.04.2024
СБУ проводит обыски у представителя канонической УПЦ Данилевича
Служба безопасности Украины проводит обыски у заместителя председателя отдела внешних церковных связей канонической Украинской православной церкви (УПЦ)... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T12:10
2024-04-12T12:21
украина
владимир зеленский
петр порошенко
служба безопасности украины
верховная рада украины
ситуация вокруг упц
в мире
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Служба безопасности Украины проводит обыски у заместителя председателя отдела внешних церковных связей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерея Николая Данилевича, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "СБУ проводит обыски у протоиерея из руководства УПЦ Николая Данилевича. По данным источника, Данилевич был в составе делегации, которая в 2017 году вместе с экс-депутатом (Верховной рады – ред.) Новинским уговаривала Вселенского патриарха Варфоломея не давать томос ПЦУ", - говорится в сообщении "Общественного". ПЦУ была создана на Украине в 2018 году из двух раскольнических структур при содействии занимавшего тогда пост президента Петра Порошенко. Сторонники ПЦУ стали силой захватывать храмы канонической церкви, а ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что со временем два крупнейших монастыря - Киево-Печерская и Почаевская лавры - будут принадлежать его структуре. В течение 2023 года власти Украины поставили задачу полностью запретить УПЦ, соответствующий проект по поручению Владимира Зеленского был подготовлен правительством и внесен в парламент. Против священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, объявляются санкции, 13 священнослужителей указом Зеленского лишены гражданства.
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украина, владимир зеленский, петр порошенко, служба безопасности украины, верховная рада украины, ситуация вокруг упц, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
СБУ проводит обыски у представителя канонической УПЦ Данилевича

"Общественное": СБУ проводит обыски у протоиерея Николая Данилевича

© Фото : Украинская православная церковьПротоиерей Николай Данилевич
Протоиерей Николай Данилевич - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : Украинская православная церковь
Протоиерей Николай Данилевич. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Служба безопасности Украины проводит обыски у заместителя председателя отдела внешних церковных связей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерея Николая Данилевича, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"СБУ проводит обыски у протоиерея из руководства УПЦ Николая Данилевича. По данным источника, Данилевич был в составе делегации, которая в 2017 году вместе с экс-депутатом (Верховной рады – ред.) Новинским уговаривала Вселенского патриарха Варфоломея не давать томос ПЦУ", - говорится в сообщении "Общественного".
ПЦУ была создана на Украине в 2018 году из двух раскольнических структур при содействии занимавшего тогда пост президента Петра Порошенко. Сторонники ПЦУ стали силой захватывать храмы канонической церкви, а ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что со временем два крупнейших монастыря - Киево-Печерская и Почаевская лавры - будут принадлежать его структуре. В течение 2023 года власти Украины поставили задачу полностью запретить УПЦ, соответствующий проект по поручению Владимира Зеленского был подготовлен правительством и внесен в парламент. Против священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, объявляются санкции, 13 священнослужителей указом Зеленского лишены гражданства.
Церковь - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Силовики пришли с обыском в монастырь УПЦ в Черновицкой области Украины
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УкраинаВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныСитуация вокруг УПЦВ мире
 
 
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