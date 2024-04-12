Рейтинг@Mail.ru
Стали известны подробности подробности задержания мужчины в Уфе - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/ufa-1939581627.html
Стали известны подробности подробности задержания мужчины в Уфе
Стали известны подробности подробности задержания мужчины в Уфе - РИА Новости, 12.04.2024
Стали известны подробности подробности задержания мужчины в Уфе
Уфимец в состоянии наркотического опьянения с ножом в кармане приставал к прохожим, а при задержании ранил двух полицейских и себя, сообщили в МВД по Башкирии. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T12:46
2024-04-12T12:46
происшествия
карл маркс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg
УФА, 12 апр – РИА Новости. Уфимец в состоянии наркотического опьянения с ножом в кармане приставал к прохожим, а при задержании ранил двух полицейских и себя, сообщили в МВД по Башкирии. Ранее РИА Новости в минздраве региона сообщали, что уфимец ранил себя и двух правоохранителей. Один полицейский и нападавший госпитализированы. "Утром поступило сообщение о том, что в сквере около улицы Карла Маркса мужчина в наркотическом опьянении с ножом в кармане пристает к гражданам. По прибытию правоохранителей мужчина был в неадекватном состоянии, вёл себя агрессивно, высказывал угрозы причинения себе ранения", - сообщает полиция региона. В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что в ходе беседы полицейские успокоили гражданина и он убрал нож, но внезапно вновь выхватил его и начал им размахивать. На неоднократные требования стражей порядка о прекращении противоправных действий и предупредительные выстрелы в воздух злоумышленник не реагировал. "Несмотря на активное сопротивление нападавшего, полицейские обезвредили его. В свою очередь, в процессе задержания он нанес ножевые ранения двум сотрудникам полиции и себе. Задержанный и один из полицейских госпитализированы, ещё одному сотруднику медицинская помощь оказана на месте", - говорится в релизе. По данным ведомства, нападавшим оказался уфимец 1995 года рождения. "Причины его поступка устанавливаются. По предварительной информации, он находился в наркотическом опьянении", - добавили в пресс-службе. Следственные органы региона подключились к проверке инцидента.
https://ria.ru/20240327/voronezh-1936160031.html
https://ria.ru/20240305/napadenie-1931271632.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, карл маркс
Происшествия, Карл Маркс
Стали известны подробности подробности задержания мужчины в Уфе

Уфимец с ножом в кармане при задержании ранил двух полицейских и себя

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 12 апр – РИА Новости. Уфимец в состоянии наркотического опьянения с ножом в кармане приставал к прохожим, а при задержании ранил двух полицейских и себя, сообщили в МВД по Башкирии.
Ранее РИА Новости в минздраве региона сообщали, что уфимец ранил себя и двух правоохранителей. Один полицейский и нападавший госпитализированы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
В Воронеже дебошир несколько раз ударил ножом полицейского
27 марта, 14:13
«
"Утром поступило сообщение о том, что в сквере около улицы Карла Маркса мужчина в наркотическом опьянении с ножом в кармане пристает к гражданам. По прибытию правоохранителей мужчина был в неадекватном состоянии, вёл себя агрессивно, высказывал угрозы причинения себе ранения", - сообщает полиция региона.
В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что в ходе беседы полицейские успокоили гражданина и он убрал нож, но внезапно вновь выхватил его и начал им размахивать. На неоднократные требования стражей порядка о прекращении противоправных действий и предупредительные выстрелы в воздух злоумышленник не реагировал.
"Несмотря на активное сопротивление нападавшего, полицейские обезвредили его. В свою очередь, в процессе задержания он нанес ножевые ранения двум сотрудникам полиции и себе. Задержанный и один из полицейских госпитализированы, ещё одному сотруднику медицинская помощь оказана на месте", - говорится в релизе.
По данным ведомства, нападавшим оказался уфимец 1995 года рождения. "Причины его поступка устанавливаются. По предварительной информации, он находился в наркотическом опьянении", - добавили в пресс-службе.
Следственные органы региона подключились к проверке инцидента.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
В Воронеже дебошир ранил ножом двоих полицейских
5 марта, 17:12
 
ПроисшествияКарл Маркс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала