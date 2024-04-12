https://ria.ru/20240412/ufa-1939581627.html

Стали известны подробности подробности задержания мужчины в Уфе

Стали известны подробности подробности задержания мужчины в Уфе - РИА Новости, 12.04.2024

Стали известны подробности подробности задержания мужчины в Уфе

Уфимец в состоянии наркотического опьянения с ножом в кармане приставал к прохожим, а при задержании ранил двух полицейских и себя, сообщили в МВД по Башкирии. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T12:46

2024-04-12T12:46

2024-04-12T12:46

происшествия

карл маркс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg

УФА, 12 апр – РИА Новости. Уфимец в состоянии наркотического опьянения с ножом в кармане приставал к прохожим, а при задержании ранил двух полицейских и себя, сообщили в МВД по Башкирии. Ранее РИА Новости в минздраве региона сообщали, что уфимец ранил себя и двух правоохранителей. Один полицейский и нападавший госпитализированы. "Утром поступило сообщение о том, что в сквере около улицы Карла Маркса мужчина в наркотическом опьянении с ножом в кармане пристает к гражданам. По прибытию правоохранителей мужчина был в неадекватном состоянии, вёл себя агрессивно, высказывал угрозы причинения себе ранения", - сообщает полиция региона. В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что в ходе беседы полицейские успокоили гражданина и он убрал нож, но внезапно вновь выхватил его и начал им размахивать. На неоднократные требования стражей порядка о прекращении противоправных действий и предупредительные выстрелы в воздух злоумышленник не реагировал. "Несмотря на активное сопротивление нападавшего, полицейские обезвредили его. В свою очередь, в процессе задержания он нанес ножевые ранения двум сотрудникам полиции и себе. Задержанный и один из полицейских госпитализированы, ещё одному сотруднику медицинская помощь оказана на месте", - говорится в релизе. По данным ведомства, нападавшим оказался уфимец 1995 года рождения. "Причины его поступка устанавливаются. По предварительной информации, он находился в наркотическом опьянении", - добавили в пресс-службе. Следственные органы региона подключились к проверке инцидента.

https://ria.ru/20240327/voronezh-1936160031.html

https://ria.ru/20240305/napadenie-1931271632.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, карл маркс