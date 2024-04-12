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"Самое время": в Турции обратились к России после ударов по Украине - РИА Новости, 12.04.2024
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16:46 12.04.2024 (обновлено: 18:07 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/udary-1939663682.html
"Самое время": в Турции обратились к России после ударов по Украине
"Самое время": в Турции обратились к России после ударов по Украине - РИА Новости, 12.04.2024
"Самое время": в Турции обратились к России после ударов по Украине
Читатели турецкого издания Haber7 активно обсуждают массированные российские удары по энергообъектам Украины, в ходе которых была полностью разрушена... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T16:46
2024-04-12T18:07
в мире
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 активно обсуждают массированные российские удары по энергообъектам Украины, в ходе которых была полностью разрушена Трипольская ТЭС под Киевом."Давай, Россия, самое время убрать Зеленского, пока Америка возится с Израилем и Ираном и игнорирует Украину", — поделился Vatandaş."Россия не подчиняется Европе, молодец", — подчеркнул sivaslı."С Украиной покончено", — отметил Bekir."Зеленский поддался на провокацию и уничтожил свою страну. Если бы он решил вопрос с помощью дипломатии и не подмигивал НАТО и ЕС, всего этого не было бы. Сколько невинных жизней загублено", — резюмировал Misafir.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.Читайте в Дзен: Детонация за 30 километров: раскрыто, что Россия подорвала ночью на Украине"Уничтожим здесь все". С чем столкнулись жители освобожденной Авдеевки. Их рассказы шокируютПолный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240412/kheke-1939636799.html
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в мире, украина, россия, турция, дмитрий песков, нато, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Турция, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз, Вооруженные силы Украины

"Самое время": в Турции обратились к России после ударов по Украине

© Кадр видео из соцсетейПожар на Трипольской ТЭС под Киевом
Пожар на Трипольской ТЭС под Киевом
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на Трипольской ТЭС под Киевом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 активно обсуждают массированные российские удары по энергообъектам Украины, в ходе которых была полностью разрушена Трипольская ТЭС под Киевом.
"Давай, Россия, самое время убрать Зеленского, пока Америка возится с Израилем и Ираном и игнорирует Украину", — поделился Vatandaş.
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"Россия не подчиняется Европе, молодец", — подчеркнул sivaslı.
"С Украиной покончено", — отметил Bekir.
"Зеленский поддался на провокацию и уничтожил свою страну. Если бы он решил вопрос с помощью дипломатии и не подмигивал НАТО и ЕС, всего этого не было бы. Сколько невинных жизней загублено", — резюмировал Misafir.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
Читайте в Дзен: Детонация за 30 километров: раскрыто, что Россия подорвала ночью на Украине
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Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреУкраинаРоссияТурцияДмитрий ПесковНАТОЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
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