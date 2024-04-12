https://ria.ru/20240412/udary-1939643680.html
Российские ВС с 6 апреля нанесли 47 групповых ударов по объектам на Украине
Российские ВС с 6 апреля нанесли 47 групповых ударов по объектам на Украине - РИА Новости, 12.04.2024
Российские ВС с 6 апреля нанесли 47 групповых ударов по объектам на Украине
Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли за неделю 48 ударов по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T15:35
2024-04-12T15:35
2024-04-12T15:53
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли за неделю 48 ударов по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."С 6 по 12 апреля Вооруженными силами Российской Федерации в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России нанесен один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины", - сказали в ведомстве.Кроме того, поражались базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников, отметили в министерстве."Все назначенные объекты поражены", - подчеркнули в Минобороны.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия
Российские ВС с 6 апреля нанесли 47 групповых ударов по объектам на Украине
Российские ВС 6-12 апреля нанесли 47 групповых ударов по объектам ТЭК на Украине
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли за неделю 48 ударов по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"С 6 по 12 апреля Вооруженными силами Российской Федерации в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России нанесен один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины", - сказали в ведомстве.
Кроме того, поражались базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ
и иностранных наемников, отметили в министерстве.
"Все назначенные объекты поражены", - подчеркнули в Минобороны.