https://ria.ru/20240412/udarenie-1939372620.html

Где ударение у "фольги" и "библиотеки"? Ошибки, которые раньше были нормой

Где ударение у "фольги" и "библиотеки"? Ошибки, которые раньше были нормой - РИА Новости, 12.04.2024

Где ударение у "фольги" и "библиотеки"? Ошибки, которые раньше были нормой

Какая ошибка закралась в песню "В лесу родилась елочка"? Как раньше произносили слово "библиотека", как расшифровывается "паспорт" и почему ударение ставили на последний слог? Что сейчас происходит со словом "эксперт" и при чем тут "конкурс"? Разбираем популярные ошибки в ударении и выясняем, где оно поменялось.

2024-04-12T12:00

2024-04-12T12:00

2024-04-12T12:00

как это по-русски

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Где ударение у "фольги" и "библиотеки"? Ошибки, которые раньше были нормой Какая ошибка закралась в песню "В лесу родилась елочка"? Как раньше произносили слово "библиотека", как расшифровывается "паспорт" и почему ударение ставили на последний слог? Что сейчас происходит со словом "эксперт" и при чем тут "конкурс"? Разбираем популярные ошибки в ударении и выясняем, где оно поменялось. audio/mpeg

Где ударение у "фольги" и "библиотеки"? Ошибки, которые раньше были нормой Какая ошибка закралась в песню "В лесу родилась елочка"? Как раньше произносили слово "библиотека", как расшифровывается "паспорт" и почему ударение ставили на последний слог? Что сейчас происходит со словом "эксперт" и при чем тут "конкурс"? Разбираем популярные ошибки в ударении и выясняем, где оно поменялось. audio/mpeg

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