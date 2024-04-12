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Где ударение у "фольги" и "библиотеки"? Ошибки, которые раньше были нормой
Где ударение у "фольги" и "библиотеки"? Ошибки, которые раньше были нормой - РИА Новости, 12.04.2024
Где ударение у "фольги" и "библиотеки"? Ошибки, которые раньше были нормой
Какая ошибка закралась в песню "В лесу родилась елочка"? Как раньше произносили слово "библиотека", как расшифровывается "паспорт" и почему ударение ставили на последний слог? Что сейчас происходит со словом "эксперт" и при чем тут "конкурс"? Разбираем популярные ошибки в ударении и выясняем, где оно поменялось.
2024-04-12T12:00
2024-04-12T12:00
2024-04-12T12:00
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Где ударение у "фольги" и "библиотеки"? Ошибки, которые раньше были нормой
Какая ошибка закралась в песню "В лесу родилась елочка"? Как раньше произносили слово "библиотека", как расшифровывается "паспорт" и почему ударение ставили на последний слог? Что сейчас происходит со словом "эксперт" и при чем тут "конкурс"? Разбираем популярные ошибки в ударении и выясняем, где оно поменялось.
audio/mpeg
Где ударение у "фольги" и "библиотеки"? Ошибки, которые раньше были нормой
Какая ошибка закралась в песню "В лесу родилась елочка"? Как раньше произносили слово "библиотека", как расшифровывается "паспорт" и почему ударение ставили на последний слог? Что сейчас происходит со словом "эксперт" и при чем тут "конкурс"? Разбираем популярные ошибки в ударении и выясняем, где оно поменялось.
audio/mpeg
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Как это по-русски, Подкаст
Где ударение у "фольги" и "библиотеки"? Ошибки, которые раньше были нормой
Какая ошибка закралась в песню "В лесу родилась елочка"? Как раньше произносили слово "библиотека", как расшифровывается "паспорт" и почему ударение ставили на последний слог? Что сейчас происходит со словом "эксперт" и при чем тут "конкурс"? Разбираем популярные ошибки в ударении и выясняем, где оно поменялось.