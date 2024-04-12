https://ria.ru/20240412/uchastie-1939642742.html

Сальдо назвал участие Британии в операции на Тендровской косе низостью

Сальдо назвал участие Британии в операции на Тендровской косе низостью - РИА Новости, 12.04.2024

Сальдо назвал участие Британии в операции на Тендровской косе низостью

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал низостью участие британских спецслужб в подготовке операции по высадке украинского десанта на Тендровскую... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T15:32

2024-04-12T15:32

2024-04-12T15:32

специальная военная операция на украине

в мире

великобритания

россия

херсонская область

владимир сальдо

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916227368_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_70d2be6dfdcc422f2bc0368884e0ddcb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал низостью участие британских спецслужб в подготовке операции по высадке украинского десанта на Тендровскую косу. "Исходя из низости британской политики, мы и будем выстраивать отношения с британцами, в том числе в случае боевых столкновений с отдельными их подразделениями в нынешнем конфликте", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, опыт истории показывает, что Великобритания вот уже 200 лет является ярым недоброжелателем России, с небольшими периодами вынужденного ослабления во время союзничества в ходе Первой и Второй мировых войн. Сальдо подчеркнул, что британский истеблишмент исповедует принцип "Разделяй и властвуй", на протяжении столетий ссоря между собой страны и народы. "В испанском языке есть пословица: если рыбы в реке передрались, значит по ней проплыл английский галеон. К сожалению, англосаксам удалось замутить разум многим представителям украинской ветви русского народа. С помощью ложных обещаний богатства и процветания украинцев натравили на русских", - сказал губернатор. Ранее ФСБ РФ совместно с Минобороны пресекли спланированную спецслужбами Великобритании высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсантов спецназа ВСУ. В ходе боя десант был уничтожен, а один военный, старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин, взят в плен - он и рассказал о подготовке диверсантов в Британии. Он также назвал имена британских инструкторов, кадры этого признания обнародовала ФСБ. Как рассказали в спецслужбе, деятельность данного центра курируется подразделением специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special Boat Service, SBS), что "свидетельствует о непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт".

https://ria.ru/20240411/kastyukevich-1939387522.html

https://ria.ru/20240412/figaro-1939635884.html

великобритания

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, россия, херсонская область , владимир сальдо, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины