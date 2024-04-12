https://ria.ru/20240412/ubiystvo-1939513591.html
На юге Москвы мужчина задушил сожительницу ремнем
На юге Москвы мужчина задушил сожительницу ремнем - РИА Новости, 12.04.2024
На юге Москвы мужчина задушил сожительницу ремнем
Мужчина на юге Москвы поссорился со своей пассией и задушил ее ремнем, попытался вывезти тело из квартиры, но ему помешали, сообщил столичный главк СК РФ в... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T09:10
2024-04-12T09:10
2024-04-12T09:10
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мужчина на юге Москвы поссорился со своей пассией и задушил ее ремнем, попытался вывезти тело из квартиры, но ему помешали, сообщил столичный главк СК РФ в телеграм-канале. По данным следствия, 12 апреля 55-летний мужчина в квартире жилого дома на улице Загорьевской в Москве в ходе конфликта задушил ремнем 37-летнюю сожительницу. Затем он погрузил тело убитой на тележку, чтобы вывезти из квартиры, но был застигнут знакомым, который и сообщил в полицию. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказали в ведомстве. Столичная прокуратура уточняет, что он задушил ее брючным ремнем. С задержанным проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
https://ria.ru/20231103/proisshestvie-1907139851.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На юге Москвы мужчина задушил сожительницу ремнем
В Москве мужчина задушил сожительницу ремнем и пытался вывезти ее тело в тележке
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости.
Мужчина на юге Москвы поссорился со своей пассией и задушил ее ремнем, попытался вывезти тело из квартиры, но ему помешали, сообщил столичный главк СК РФ в телеграм-канале
.
По данным следствия, 12 апреля 55-летний мужчина в квартире жилого дома на улице Загорьевской в Москве в ходе конфликта задушил ремнем 37-летнюю сожительницу. Затем он погрузил тело убитой на тележку, чтобы вывезти из квартиры, но был застигнут знакомым, который и сообщил в полицию.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказали в ведомстве.
Столичная прокуратура уточняет, что он задушил ее брючным ремнем.
С задержанным проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.