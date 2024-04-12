https://ria.ru/20240412/tsybulskiy-1939599006.html

Цыбульский: в Северодвинске изготовили часть оборудования для "Ангары-А5"

Цыбульский: в Северодвинске изготовили часть оборудования для "Ангары-А5" - РИА Новости, 12.04.2024

Цыбульский: в Северодвинске изготовили часть оборудования для "Ангары-А5"

АО "Промышленные технологии" и центр судоремонта "Звездочка" из Северодвинска изготовили часть оборудования для российской ракеты-носителя "Ангара-А5", запуск... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T13:23

2024-04-12T13:23

2024-04-12T13:23

архангельская область

космос - риа наука

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АРХАНГЕЛЬСК, 12 апр — РИА Новости. АО "Промышленные технологии" и центр судоремонта "Звездочка" из Северодвинска изготовили часть оборудования для российской ракеты-носителя "Ангара-А5", запуск которой на околоземную орбиту состоялся накануне Дня космонавтики, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем Telegram-канале. "Принято считать, что Северодвинск – родина отечественного подводного флота. Но северодвинцам подвластны не только морские глубины, но и космические широты. Во вчерашнем историческом запуске на космодроме Восточный российской ракеты-носителя "Ангара-А5" – большой вклад наших предприятий", – сообщил глава региона. Цыбульский рассказал, что предприятие "Промышленные технологии" заключило основной контракт на изготовление и монтаж оборудования стартового комплекса в конце 2016 года. "Здесь был создан стартовый стол, транспортно-установочный агрегат, комплект ферм удержания и обслуживания кабель-заправочной башни — все, что обеспечивает старт ракеты. Работы велись с 2017 года", - отметил Цыбульский. Как пояснили в пресс-службе правительства региона, стартовый стол весом более двух тысяч тонн был полностью изготовлен, поставлен и смонтирован северодвинцами на космодроме Восточный. Его совместно с составными частями камеры вакуумной установки предприятие отправило по Северному морскому пути. Особая гордость АО "Промышленные технологии" – транспортно-установочный агрегат. Это изделие предназначено для доставки ракеты космического назначения с места сборки до стартовой площадки, установки на пусковой стол и ветрового удержания. Его изготовление было завершено в 2023 году, тогда же были осуществлены доставка на космодром и сборка в рекордные полтора месяца. Кроме того, предприятие смонтировало девять систем, необходимых для запуска ракеты, а также кабель-заправочной башни. "Свою долю в событие мирового масштаба внесли и корабелы центра судоремонта "Звёздочка", участвовавшие в изготовлении объектов инфраструктуры стартового комплекса, корпуса и крышки вакуумной установки для технического комплекса нового космодрома", - рассказал губернатор. Он пояснил, что исполинская камера северодвинского производства диаметром 8 метров и длиной 20 метров предназначена для предпусковой подготовки — испытанию головных частей ракет на герметичность с имитацией безвоздушного пространства. Отличительной чертой в изготовлении всех многотонных конструкций стала высокая точность механообработки – до сотых долей миллиметра. Благодаря этому после проверки элементов на собираемость их сборка на стартовой площадке космодрома Восточный проходит без нареканий, отметили в правительстве региона.

https://ria.ru/20240411/putin-1939461259.html

https://ria.ru/20240315/rekonstruktsiya-1933221056.html

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Алёна Пава

космос - риа наука, северодвинск, архангельская область, александр цыбульский, звездочка, день космонавтики, космос