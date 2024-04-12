https://ria.ru/20240412/trevoga-1939487587.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.04.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черновицкой, Хмельницкой и Одесской областях Украины на фоне тревоги в ряде других регионов страны, свидетельствуют данные... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T02:40
2024-04-12T02:40
2024-04-12T02:40
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черновицкой, Хмельницкой и Одесской областях Украины на фоне тревоги в ряде других регионов страны, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога распространилась по трем областям с 01.59 по 02.15. По данным карты, тревога также звучит в подконтрольных Киеву частях Херсонской области и ДНР. Ранее тревога была объявлена в Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Винницкой и Житомирской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240411/tes-1939452262.html
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в мире, украина, хмельницкий (город), одесская область, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Хмельницкий (город), Одесская область, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черновицкой, Хмельницкой и Одесской областях объявили воздушную тревогу