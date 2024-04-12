https://ria.ru/20240412/trevoga-1939484366.html

Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.04.2024

Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Винницкой и Житомирской областях Украины на фоне тревоги в ряде других регионов страны, свидетельствуют данные... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T01:47

2024-04-12T01:47

2024-04-12T01:47

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Винницкой и Житомирской областях Украины на фоне тревоги в ряде других регионов страны, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога распространилась по трем областям с 01:06 по 01:29. По данным карты, тревога также звучит в подконтрольных Киеву частях Херсонской области. Ранее тревогу объявили в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240411/kharkov-1939238591.html

https://ria.ru/20230922/vzryv-1898087941.html

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житомирская область

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в мире, украина, житомирская область, киев, вооруженные силы рф