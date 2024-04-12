https://ria.ru/20240412/trevoga-1939482664.html

В Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.04.2024

В Киевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T01:02

2024-04-12T01:02

2024-04-12T01:02

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее тревогу объявили в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины. Согласно данным ресурса, тревога в Киевской области была объявлена в области в 0.50. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240411/tes-1939452262.html

https://ria.ru/20230922/vzryv-1898087941.html

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в мире, киевская область, черкасская область, украина, вооруженные силы рф