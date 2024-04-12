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Ростехнадзор разрешил выпуск ядерного топлива будущего - РИА Новости, 12.04.2024
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11:40 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/toplivo-1939553705.html
Ростехнадзор разрешил выпуск ядерного топлива будущего
Ростехнадзор разрешил выпуск ядерного топлива будущего - РИА Новости, 12.04.2024
Ростехнадзор разрешил выпуск ядерного топлива будущего
Ростехнадзор разрешил "Сибирскому химическому комбинату" (СХК, Северск Томской области) эксплуатацию объекта по выпуску ядерного топлива для атомной энергетики... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T11:40
2024-04-12T11:40
космос - риа наука
северск
томская область
сибирский химический комбинат
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
твэл
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ростехнадзор разрешил "Сибирскому химическому комбинату" (СХК, Северск Томской области) эксплуатацию объекта по выпуску ядерного топлива для атомной энергетики будущего, сообщила топливная компания "Росатома" ТВЭЛ. "Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала Сибирскому химическому комбинату лицензию на эксплуатацию ядерной установки модуля фабрикации/рефабрикации плотного топлива", - говорится в сообщении. К ядерным установкам относят промышленные объекты, где производятся, обрабатываются или находятся в обращении радиоактивные или делящиеся материалы. Модуль фабрикации/рефабрикации — объекты опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК), который строится на площадке СХК в Северске в рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв". "Сибирский химический комбинат" входит в контур управления ТВЭЛ. ОДЭК — это кластер ядерных технологий будущего, который включает три взаимосвязанных объекта, не имеющих аналогов в мире: модуль по производству (фабрикации/рефабрикации) смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива, энергоблок с инновационным реактором на быстрых нейтронах IV поколения БРЕСТ-ОД-300, а также модуль по переработке облученного топлива. Таким образом, впервые в мировой практике на одной площадке будут построены АЭС с быстрым реактором и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. В марте на международном форуме "Атомэкспо-2024" в режиме телемоста с Северском состоялся тестовый запуск линии так называемого карботермического синтеза на модуле по производству инновационного ядерного топлива. Получение лицензии Ростехнадзора позволит перейти к следующему этапу испытаний оборудования и отработки технологических режимов. "Текущие условия действия лицензии позволят осуществлять комплексное опробование оборудования всех производственных участков полной цепочки изготовления тепловыделяющих сборок БРЕСТ-ОД-300 с использованием обедненного урана", - поясняет ТВЭЛ.
https://ria.ru/20240125/reaktor-1923159955.html
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северск
томская область
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космос - риа наука, северск, томская область, сибирский химический комбинат, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), твэл
Космос - РИА Наука, Северск, Томская область, Сибирский химический комбинат, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), ТВЭЛ
Ростехнадзор разрешил выпуск ядерного топлива будущего

"Сибирский химкомбинат" будет выпускать ядерное топливо для энергетики будущего

© РИА Новости / А. Соломонов | Перейти в медиабанкРаботники Сибирского химического комбината
Работники Сибирского химического комбината - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / А. Соломонов
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Работники Сибирского химического комбината. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ростехнадзор разрешил "Сибирскому химическому комбинату" (СХК, Северск Томской области) эксплуатацию объекта по выпуску ядерного топлива для атомной энергетики будущего, сообщила топливная компания "Росатома" ТВЭЛ.
Монтаж реакторной установки четвертого поколения БРЕСТ-ОД-300 в Северске
Реактор из будущего. В России строят ядерный комплекс IV поколения
25 января, 08:00
"Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала Сибирскому химическому комбинату лицензию на эксплуатацию ядерной установки модуля фабрикации/рефабрикации плотного топлива", - говорится в сообщении.
К ядерным установкам относят промышленные объекты, где производятся, обрабатываются или находятся в обращении радиоактивные или делящиеся материалы.
Модуль фабрикации/рефабрикации — объекты опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК), который строится на площадке СХК в Северске в рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв". "Сибирский химический комбинат" входит в контур управления ТВЭЛ.
ОДЭК — это кластер ядерных технологий будущего, который включает три взаимосвязанных объекта, не имеющих аналогов в мире: модуль по производству (фабрикации/рефабрикации) смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива, энергоблок с инновационным реактором на быстрых нейтронах IV поколения БРЕСТ-ОД-300, а также модуль по переработке облученного топлива. Таким образом, впервые в мировой практике на одной площадке будут построены АЭС с быстрым реактором и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл.
Стенд госкорпорации Росатом
"Росатом" начал тестировать первый объект энергокомплекса будущего
25 марта, 12:02
В марте на международном форуме "Атомэкспо-2024" в режиме телемоста с Северском состоялся тестовый запуск линии так называемого карботермического синтеза на модуле по производству инновационного ядерного топлива. Получение лицензии Ростехнадзора позволит перейти к следующему этапу испытаний оборудования и отработки технологических режимов.
"Текущие условия действия лицензии позволят осуществлять комплексное опробование оборудования всех производственных участков полной цепочки изготовления тепловыделяющих сборок БРЕСТ-ОД-300 с использованием обедненного урана", - поясняет ТВЭЛ.
Монтаж реакторной установки четвертого поколения БРЕСТ-ОД-300 в Северске
"Росатом" начал монтаж "сердца" ядерного энергетического комплекса будущего
17 января, 12:44
 
Космос - РИА НаукаСеверскТомская областьСибирский химический комбинатФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)ТВЭЛ
 
 
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