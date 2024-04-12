https://ria.ru/20240412/toplivo-1939553705.html

Ростехнадзор разрешил выпуск ядерного топлива будущего

Ростехнадзор разрешил выпуск ядерного топлива будущего - РИА Новости, 12.04.2024

Ростехнадзор разрешил выпуск ядерного топлива будущего

Ростехнадзор разрешил "Сибирскому химическому комбинату" (СХК, Северск Томской области) эксплуатацию объекта по выпуску ядерного топлива для атомной энергетики... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T11:40

2024-04-12T11:40

2024-04-12T11:40

космос - риа наука

северск

томская область

сибирский химический комбинат

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

твэл

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ростехнадзор разрешил "Сибирскому химическому комбинату" (СХК, Северск Томской области) эксплуатацию объекта по выпуску ядерного топлива для атомной энергетики будущего, сообщила топливная компания "Росатома" ТВЭЛ. "Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала Сибирскому химическому комбинату лицензию на эксплуатацию ядерной установки модуля фабрикации/рефабрикации плотного топлива", - говорится в сообщении. К ядерным установкам относят промышленные объекты, где производятся, обрабатываются или находятся в обращении радиоактивные или делящиеся материалы. Модуль фабрикации/рефабрикации — объекты опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК), который строится на площадке СХК в Северске в рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв". "Сибирский химический комбинат" входит в контур управления ТВЭЛ. ОДЭК — это кластер ядерных технологий будущего, который включает три взаимосвязанных объекта, не имеющих аналогов в мире: модуль по производству (фабрикации/рефабрикации) смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива, энергоблок с инновационным реактором на быстрых нейтронах IV поколения БРЕСТ-ОД-300, а также модуль по переработке облученного топлива. Таким образом, впервые в мировой практике на одной площадке будут построены АЭС с быстрым реактором и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. В марте на международном форуме "Атомэкспо-2024" в режиме телемоста с Северском состоялся тестовый запуск линии так называемого карботермического синтеза на модуле по производству инновационного ядерного топлива. Получение лицензии Ростехнадзора позволит перейти к следующему этапу испытаний оборудования и отработки технологических режимов. "Текущие условия действия лицензии позволят осуществлять комплексное опробование оборудования всех производственных участков полной цепочки изготовления тепловыделяющих сборок БРЕСТ-ОД-300 с использованием обедненного урана", - поясняет ТВЭЛ.

https://ria.ru/20240125/reaktor-1923159955.html

https://ria.ru/20240325/rosatom-1935616465.html

https://ria.ru/20240117/rosatom-1921828922.html

северск

томская область

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космос - риа наука, северск, томская область, сибирский химический комбинат, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), твэл