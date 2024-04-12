https://ria.ru/20240412/svo-1939645108.html

За неделю в плен сдался 21 украинский военный

За неделю в плен сдался 21 украинский военный - РИА Новости, 12.04.2024

За неделю в плен сдался 21 украинский военный

За минувшую неделю (период с 6 по 12 апреля) в плен к российской армии сдался 21 украинский военный, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T15:42

2024-04-12T15:42

2024-04-12T15:43

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. За минувшую неделю (период с 6 по 12 апреля) в плен к российской армии сдался 21 украинский военный, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "В течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240411/plennyy-1939325936.html

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