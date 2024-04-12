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За неделю в плен сдался 21 украинский военный - РИА Новости, 12.04.2024
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15:42 12.04.2024 (обновлено: 15:43 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/svo-1939645108.html
За неделю в плен сдался 21 украинский военный
За неделю в плен сдался 21 украинский военный - РИА Новости, 12.04.2024
За неделю в плен сдался 21 украинский военный
За минувшую неделю (период с 6 по 12 апреля) в плен к российской армии сдался 21 украинский военный, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T15:42
2024-04-12T15:43
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. За минувшую неделю (период с 6 по 12 апреля) в плен к российской армии сдался 21 украинский военный, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "В течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий", - говорится в сообщении.
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в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия
За неделю в плен сдался 21 украинский военный

Минобороны: за неделю в плен сдался 21 украинский военный

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. За минувшую неделю (период с 6 по 12 апреля) в плен к российской армии сдался 21 украинский военный, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"В течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий", - говорится в сообщении.
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