https://ria.ru/20240412/stroyka-1939586752.html

Строительство Национального центра Астафьева под Красноярском завершено

Строительство Национального центра Астафьева под Красноярском завершено - РИА Новости, 12.04.2024

Строительство Национального центра Астафьева под Красноярском завершено

Специалисты завершили строительство Национального центра имени Виктора Астафьева в селе Овсянка под Красноярском, который должен быть готов к 100-летнему юбилею РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T13:01

2024-04-12T13:01

2024-04-12T13:01

красноярский край

строительство

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КРАСНОЯРСК, 12 апр - РИА Новости. Специалисты завершили строительство Национального центра имени Виктора Астафьева в селе Овсянка под Красноярском, который должен быть готов к 100-летнему юбилею писателя, сообщает пресс-служба правительства региона. По поручению главы региона с октября 2023 года работы на объекте начали вести круглосуточно, а контроль за стройкой перевели в ежедневный штабной режим. В создании центра задействованы 100 человек и три единицы техники. Завершить всю работу на объекте должны к 100-летнему юбилею Астафьева, который будут отмечать на родине писателя 1 мая. "В селе Овсянка завершилось строительство Национального центра В.П. Астафьева. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Продолжается уборка помещений, музейные специалисты настраивают оборудование и готовятся к проведению экскурсий. Торжественное открытие запланировано на 1 мая", - уточнила пресс-служба в Telegram-канале правительства. Экспозиция будет представлена несколькими локациями, в том числе посвященными культурному ландшафту Овсянки. Отдельной экспозицией станет кабинет писателя, предметы которого входят в состав основного фонда Красноярского краевого краеведческого музея. Виктор Петрович Астафьев – советский и российский писатель. Родился 1 мая 1924 года, умер 29 ноября 2001 года. Является автором романов "Тают снега", "Печальный детектив", "Прокляты и убиты". В 2024 году исполнится 100 лет со дня рождения писателя.

https://ria.ru/20240410/granty-1939064032.html

красноярский край

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, строительство