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Строительство Национального центра Астафьева под Красноярском завершено - РИА Новости, 12.04.2024
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13:01 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/stroyka-1939586752.html
Строительство Национального центра Астафьева под Красноярском завершено
Строительство Национального центра Астафьева под Красноярском завершено - РИА Новости, 12.04.2024
Строительство Национального центра Астафьева под Красноярском завершено
Специалисты завершили строительство Национального центра имени Виктора Астафьева в селе Овсянка под Красноярском, который должен быть готов к 100-летнему юбилею РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:01
2024-04-12T13:01
красноярский край
строительство
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КРАСНОЯРСК, 12 апр - РИА Новости. Специалисты завершили строительство Национального центра имени Виктора Астафьева в селе Овсянка под Красноярском, который должен быть готов к 100-летнему юбилею писателя, сообщает пресс-служба правительства региона. По поручению главы региона с октября 2023 года работы на объекте начали вести круглосуточно, а контроль за стройкой перевели в ежедневный штабной режим. В создании центра задействованы 100 человек и три единицы техники. Завершить всю работу на объекте должны к 100-летнему юбилею Астафьева, который будут отмечать на родине писателя 1 мая. "В селе Овсянка завершилось строительство Национального центра В.П. Астафьева. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Продолжается уборка помещений, музейные специалисты настраивают оборудование и готовятся к проведению экскурсий. Торжественное открытие запланировано на 1 мая", - уточнила пресс-служба в Telegram-канале правительства. Экспозиция будет представлена несколькими локациями, в том числе посвященными культурному ландшафту Овсянки. Отдельной экспозицией станет кабинет писателя, предметы которого входят в состав основного фонда Красноярского краевого краеведческого музея. Виктор Петрович Астафьев – советский и российский писатель. Родился 1 мая 1924 года, умер 29 ноября 2001 года. Является автором романов "Тают снега", "Печальный детектив", "Прокляты и убиты". В 2024 году исполнится 100 лет со дня рождения писателя.
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красноярский край, строительство
Красноярский край, Строительство

Строительство Национального центра Астафьева под Красноярском завершено

© Фото : Красноярский край официально/TelegramНациональный центр В.П. Астафьева в селе Овсянка, Красноярский край
Национальный центр В.П. Астафьева в селе Овсянка, Красноярский край - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : Красноярский край официально/Telegram
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КРАСНОЯРСК, 12 апр - РИА Новости. Специалисты завершили строительство Национального центра имени Виктора Астафьева в селе Овсянка под Красноярском, который должен быть готов к 100-летнему юбилею писателя, сообщает пресс-служба правительства региона.
По поручению главы региона с октября 2023 года работы на объекте начали вести круглосуточно, а контроль за стройкой перевели в ежедневный штабной режим. В создании центра задействованы 100 человек и три единицы техники. Завершить всю работу на объекте должны к 100-летнему юбилею Астафьева, который будут отмечать на родине писателя 1 мая.
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"В селе Овсянка завершилось строительство Национального центра В.П. Астафьева. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Продолжается уборка помещений, музейные специалисты настраивают оборудование и готовятся к проведению экскурсий. Торжественное открытие запланировано на 1 мая", - уточнила пресс-служба в Telegram-канале правительства.
Экспозиция будет представлена несколькими локациями, в том числе посвященными культурному ландшафту Овсянки. Отдельной экспозицией станет кабинет писателя, предметы которого входят в состав основного фонда Красноярского краевого краеведческого музея.
Виктор Петрович Астафьев – советский и российский писатель. Родился 1 мая 1924 года, умер 29 ноября 2001 года. Является автором романов "Тают снега", "Печальный детектив", "Прокляты и убиты". В 2024 году исполнится 100 лет со дня рождения писателя.
 
Красноярский крайСтроительство
 
 
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