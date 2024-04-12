https://ria.ru/20240412/strana-1939681281.html

СМИ оценили укомплектованность ВСУ

СМИ оценили укомплектованность ВСУ - РИА Новости, 12.04.2024

СМИ оценили укомплектованность ВСУ

Вооруженные силы Украины укомплектованы менее, чем на половину требуемого личного состава, нужно набрать еще 350 тысяч человек, сообщило украинское издание... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T18:03

2024-04-12T18:03

2024-04-12T18:03

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Украины укомплектованы менее, чем на половину требуемого личного состава, нужно набрать еще 350 тысяч человек, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на лейтенанта ВСУ Николая Мельника. "ВСУ укомплектованы меньше, чем на половину. Мобилизовать нужно 350 тысяч человек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По словам Мельника, Украине необходима демобилизация нынешних военнослужащих, на смену которым должны прийти новобранцы. Но принятие законопроекта о мобилизации без нормы об увольнении со службы будет рассматриваться военнослужащими как несправедливость, а следовательно - государство проиграло от принятия скандального законопроекта. Как заявил Мельник, 100 тысяч человек необходимы ВСУ только, чтобы доукомплектовать части, еще 100 тысяч нужны в качестве резерва, и 150 тысяч - для проведения ротации. В четверг Верховная рада приняла законопроект об усилении мобилизации на Украине. Из текста документа накануне внесения документа на рассмотрение во втором чтении в парламент комитет по вопросам нацбезопасности и обороны исключил пункт о демобилизации. Представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин позже заявил, что планируется разработать отдельный законопроект о демобилизации, на это отведено восемь месяцев. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240412/kuleba-1939622075.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины