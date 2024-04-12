https://ria.ru/20240412/starovoyt-1939558254.html

В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников

В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 12.04.2024

В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников

Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Курской области спустя более трех часов, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T11:56

2024-04-12T11:56

2024-04-12T11:56

происшествия

курская область

роман старовойт

специальная военная операция на украине

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ВОРОНЕЖ, 12 апр - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Курской области спустя более трех часов, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Глава региона 12 апреля в 8.37 сообщал об угрозе атаки беспилотников в Курской области. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", — сообщил Старовойт.

https://ria.ru/20240313/preduprezhdenie-1932723526.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, курская область, роман старовойт