https://ria.ru/20240412/starovoyt-1939558254.html
В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 12.04.2024
В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Курской области спустя более трех часов, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T11:56
2024-04-12T11:56
2024-04-12T11:56
происшествия
курская область
роман старовойт
специальная военная операция на украине
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ВОРОНЕЖ, 12 апр - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Курской области спустя более трех часов, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Глава региона 12 апреля в 8.37 сообщал об угрозе атаки беспилотников в Курской области. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", — сообщил Старовойт.
https://ria.ru/20240313/preduprezhdenie-1932723526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, роман старовойт
Происшествия, Курская область, Роман Старовойт, Специальная военная операция на Украине
В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
Старовойт: в Курской области объявили отбой опасности атаки дронов