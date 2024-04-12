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В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 12.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:56 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/starovoyt-1939558254.html
В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 12.04.2024
В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Курской области спустя более трех часов, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T11:56
2024-04-12T11:56
происшествия
курская область
роман старовойт
специальная военная операция на украине
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ВОРОНЕЖ, 12 апр - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Курской области спустя более трех часов, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Глава региона 12 апреля в 8.37 сообщал об угрозе атаки беспилотников в Курской области. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", — сообщил Старовойт.
https://ria.ru/20240313/preduprezhdenie-1932723526.html
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происшествия, курская область, роман старовойт
Происшествия, Курская область, Роман Старовойт, Специальная военная операция на Украине
В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников

Старовойт: в Курской области объявили отбой опасности атаки дронов

© РИА Новости / Наталия ГубареваГород Курск
Город Курск - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Наталия Губарева
Город Курск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 12 апр - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Курской области спустя более трех часов, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Глава региона 12 апреля в 8.37 сообщал об угрозе атаки беспилотников в Курской области.
"Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", — сообщил Старовойт.
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоман Старовойт
 
 
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