Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Хоценко: в Омской области построят 62 станций сотовой связи - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
10:32 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/stantsii-1939537426.html
Губернатор Хоценко: в Омской области построят 62 станций сотовой связи
Губернатор Хоценко: в Омской области построят 62 станций сотовой связи - РИА Новости, 12.04.2024
Губернатор Хоценко: в Омской области построят 62 станций сотовой связи
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о планах строительства в регионе 62 базовых станций сотовой связи. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T10:32
2024-04-12T10:32
омская область
омская область
виталий хоценко
технологии
нацпроекты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812068730_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_c753643735d42e5f0ba8b2507eb633d5.jpg
ОМСК, 12 апр — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о планах строительства в регионе 62 базовых станций сотовой связи. Омская область в 2024 году получила квоту на установку 54 базовых станций в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0". В дополнение к ним установят еще восемь базовых станций. "В этом году благодаря национальному проекту "Цифровая экономика", который инициирован нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, построим в Омской области 62 базовые станции сотовой связи. Это позволит обеспечить качественной сотовой связью и интернетом более 15 тысяч жителей региона. Работу по развитию инфраструктуры связи продолжаем", - сообщил губернатор Виталий Хоценко. За последние три года в Омской области установили 102 станции сотовой связи: в 2021 году - 19 базовых станций, в 2022 году - 43, в 2023 году — 40. Это обеспечило сотовой связью и мобильным интернетом более 24 тысяч жителей Омской области.
https://ria.ru/20240409/omsk-1938760174.html
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812068730_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e99fd61af3156486c6136c9a843b4d93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
омская область, виталий хоценко, технологии, нацпроекты
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко, Технологии, Нацпроекты

Губернатор Хоценко: в Омской области построят 62 станций сотовой связи

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМачта базовой станции сотовой связи
Мачта базовой станции сотовой связи - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Мачта базовой станции сотовой связи
Читать ria.ru в
ОМСК, 12 апр — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о планах строительства в регионе 62 базовых станций сотовой связи.
Омская область в 2024 году получила квоту на установку 54 базовых станций в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0". В дополнение к ним установят еще восемь базовых станций.
"В этом году благодаря национальному проекту "Цифровая экономика", который инициирован нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, построим в Омской области 62 базовые станции сотовой связи. Это позволит обеспечить качественной сотовой связью и интернетом более 15 тысяч жителей региона. Работу по развитию инфраструктуры связи продолжаем", - сообщил губернатор Виталий Хоценко.
За последние три года в Омской области установили 102 станции сотовой связи: в 2021 году - 19 базовых станций, в 2022 году - 43, в 2023 году — 40. Это обеспечило сотовой связью и мобильным интернетом более 24 тысяч жителей Омской области.
Вид на город Омск - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
В Омске появятся два новых образовательных кластера
9 апреля, 09:52
 
Омская областьОмская областьВиталий ХоценкоТехнологииНацпроекты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала