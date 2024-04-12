https://ria.ru/20240412/stantsii-1939537426.html

Губернатор Хоценко: в Омской области построят 62 станций сотовой связи

Губернатор Хоценко: в Омской области построят 62 станций сотовой связи - РИА Новости, 12.04.2024

Губернатор Хоценко: в Омской области построят 62 станций сотовой связи

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о планах строительства в регионе 62 базовых станций сотовой связи. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T10:32

2024-04-12T10:32

2024-04-12T10:32

омская область

омская область

виталий хоценко

технологии

нацпроекты

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ОМСК, 12 апр — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о планах строительства в регионе 62 базовых станций сотовой связи. Омская область в 2024 году получила квоту на установку 54 базовых станций в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0". В дополнение к ним установят еще восемь базовых станций. "В этом году благодаря национальному проекту "Цифровая экономика", который инициирован нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, построим в Омской области 62 базовые станции сотовой связи. Это позволит обеспечить качественной сотовой связью и интернетом более 15 тысяч жителей региона. Работу по развитию инфраструктуры связи продолжаем", - сообщил губернатор Виталий Хоценко. За последние три года в Омской области установили 102 станции сотовой связи: в 2021 году - 19 базовых станций, в 2022 году - 43, в 2023 году — 40. Это обеспечило сотовой связью и мобильным интернетом более 24 тысяч жителей Омской области.

https://ria.ru/20240409/omsk-1938760174.html

омская область

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Алёна Пава

омская область, виталий хоценко, технологии, нацпроекты