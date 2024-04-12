https://ria.ru/20240412/stantsii-1939537426.html
Губернатор Хоценко: в Омской области построят 62 станций сотовой связи
Губернатор Хоценко: в Омской области построят 62 станций сотовой связи - РИА Новости, 12.04.2024
Губернатор Хоценко: в Омской области построят 62 станций сотовой связи
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о планах строительства в регионе 62 базовых станций сотовой связи. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T10:32
2024-04-12T10:32
2024-04-12T10:32
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нацпроекты
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ОМСК, 12 апр — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о планах строительства в регионе 62 базовых станций сотовой связи. Омская область в 2024 году получила квоту на установку 54 базовых станций в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0". В дополнение к ним установят еще восемь базовых станций. "В этом году благодаря национальному проекту "Цифровая экономика", который инициирован нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, построим в Омской области 62 базовые станции сотовой связи. Это позволит обеспечить качественной сотовой связью и интернетом более 15 тысяч жителей региона. Работу по развитию инфраструктуры связи продолжаем", - сообщил губернатор Виталий Хоценко. За последние три года в Омской области установили 102 станции сотовой связи: в 2021 году - 19 базовых станций, в 2022 году - 43, в 2023 году — 40. Это обеспечило сотовой связью и мобильным интернетом более 24 тысяч жителей Омской области.
https://ria.ru/20240409/omsk-1938760174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, виталий хоценко, технологии, нацпроекты
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко, Технологии, Нацпроекты
ОМСК, 12 апр — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о планах строительства в регионе 62 базовых станций сотовой связи.
Омская область в 2024 году получила квоту на установку 54 базовых станций в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0". В дополнение к ним установят еще восемь базовых станций.
"В этом году благодаря национальному проекту
"Цифровая экономика", который инициирован нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, построим в Омской области 62 базовые станции сотовой связи. Это позволит обеспечить качественной сотовой связью и интернетом более 15 тысяч жителей региона. Работу по развитию инфраструктуры связи продолжаем", - сообщил губернатор Виталий Хоценко.
За последние три года в Омской области установили 102 станции сотовой связи: в 2021 году - 19 базовых станций, в 2022 году - 43, в 2023 году — 40. Это обеспечило сотовой связью и мобильным интернетом более 24 тысяч жителей Омской области.