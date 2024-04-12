https://ria.ru/20240412/spetsoperatsiya-1939690910.html

Спецоперация, 12 апреля: по украинским объектам за неделю нанесли 48 ударов

Спецоперация, 12 апреля: по украинским объектам за неделю нанесли 48 ударов - РИА Новости, 12.04.2024

Спецоперация, 12 апреля: по украинским объектам за неделю нанесли 48 ударов

Об ударах по объектам энергетики и ВПК Украины, важности освобождения Часова Яра и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T18:58

2024-04-12T18:58

2024-04-12T21:15

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александр лукашенко

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денис пушилин

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Об ударах по объектам энергетики и ВПК Украины, важности освобождения Часова Яра и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Удары по украинским объектамВооруженные силы России нанесли за неделю 48 ударов по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в пятницу в Минобороны."С 6 по 12 апреля Вооруженными силами Российской Федерации в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России нанесен один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины", — сказали в ведомстве. Кроме того, удалось поразить базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников, отметили в министерстве. "Все назначенные объекты поражены", — подчеркнули в Минобороны. Значение Часов ЯраВзятие российскими войсками Часова Яра открывает им направление на Славянскую агломерацию, с которой начиналась Русская весна, и где противник, вероятно, будет серьезно сопротивляться, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. "При освобождении Часова Яра открывается направление на Константиновку, направление на самую важную, наверное, для нас агломерацию, это — Славянск. Вот когда мы подойдем к нему, я думаю, что противник очень серьезно будет сопротивляться там, потому что Славянск — это наша легенда. Славянск — это наша история. Славянск — это то, с чего начиналась Русская весна", — сказал он. Кимаковский также отметил, что российские войска продвигаются под Марьинкой в ДНР, и это открывает им оперативный простор сразу в нескольких направлениях и приближает достижение конституционной границы региона в районе Курахова. "Серьезное продвижение у нас идет под Марьинкой. И это тоже положительный результат. Почему? Потому что с Марьинки у нас открывается оперативный простор на несколько направлений, в том числе в сторону Курахово — ближайшей конституционной границы Донецкой Народной Республики… Также идут наступательные бои между Марьинкой и Авдеевкой", — подчеркнул советник главы ДНР. Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон — был освобожден российской армией 17 февраля. Названы сроки нового "контрнаступа"Украинцы просят французских чиновников помочь продержаться в 2024 году, чтобы в 2025-м начать новое наступление, пишет газета Figaro со ссылкой на французского чиновника, который недавно участвовал в переговорах с Киевом. "Украинцы говорят нам: "Помогите нам продержаться в 2024 году, и в 2025-м мы сможем возобновить наступление", — приводит издание его слова. Как отмечает газета, после провала контрнаступления в 2023 году украинские войска отошли на оборонительные позиции. Издание пишет, что высокая смертоносность сражений, связанная с повышенной прозрачностью поля боя и точностью выстрелов, делает любую атаку трудоемкой и способной обернуться большими потерями. Из-за этого Запад с новой силой начал обсуждать возможность поражения Украины, говорится в материале.Отмечается также, что украинцы заинтересованы в ЗРК SAMP/T. Собеседник издания заявил, что больше, чем в самой системе, Киев нуждается в ракетах. Однако, несмотря на давление со стороны французского правительства, производитель снарядов MBDA не сможет поставить больше ракет Aster 30 для этой системы в краткосрочной перспективе, хотя они также нужны и французской армии для ее собственных задач, добавляет газета. Предыдущее украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует — "это провал". Ответ на атаки России дронами — неотвратимПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина должна осознавать неотвратимость быстрого и многократного ответа, если будет направлять беспилотники в Россию. "Украинцы должны понимать, что, если они будут забрасывать БПЛА на такие объекты, как нефтеперерабатывающий завод, ответ прилетит мгновенно в десятикратном размере", — сказал Лукашенко журналистам. Видеозапись общения со СМИ разметил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Как сообщили в Минобороны России, средства ПВО за день 12 апреля уничтожили 16 украинских беспилотников над российской территорией, в том числе четыре — над Ростовской областью и 12 — над Белгородской. Брифинг МинобороныВойска Украины потеряли за неделю на всех направлениях более 6600 военнослужащих, российскими подразделениями уничтожены 63 единицы бронетехники и 130 орудий полевой артиллерии противника, следует из недельного брифинга Минобороны. На Купянском направлении российские военные улучшили положение по переднему краю, на Донецком — заняли более выгодные рубежи, на Авдеевском — продолжили продвижение в глубину обороны противника. За неделю уничтожены пять пусковых установок ЗРК SAMP/T франко-итальянского производства, С-300 и С-125. Авиацией и средствами ПВО за неделю сбиты противокорабельная ракета "Нептун", 12 авиационных управляемых бомб "Hammer" производства Франции и JDAM производства США, 25 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также 1712 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий.

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Уничтожение танка ВСУ с помощью ударного беспилотника Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ на авдеевском направлении с помощью ударного беспилотника 2024-04-12T18:58 true PT0M10S

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