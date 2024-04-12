https://ria.ru/20240412/spetsoperatsiya-1939645000.html

ВСУ за неделю потеряли более 335 военных на Херсонском направлении

ВСУ за неделю потеряли более 335 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 12.04.2024

ВСУ за неделю потеряли более 335 военных на Херсонском направлении

Российские подразделения за неделю на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили свыше 335 военнослужащих, три... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T15:41

2024-04-12T15:41

2024-04-12T15:51

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

украина

клещеевка

сша

работино

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские подразделения за неделю на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили свыше 335 военнослужащих, три танка, 29 автомобилей, а также 22 орудия полевой артиллерии, в том числе шесть гаубиц М777 производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На херсонском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике одной горно-штурмовой, трёх механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Мирное, Степовое, Павловка Запорожской области, Михаловка и Новотягинка Херсонской области. Противник потерял свыше 335-ти военнослужащих, три танка, 29 автомобилей, а также 22 орудия полевой артиллерии, в том числе шесть гаубиц М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240410/vliyanie-1939036748.html

россия

украина

клещеевка

сша

работино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, клещеевка, сша, работино