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ВСУ за неделю потеряли более 335 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 12.04.2024
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15:41 12.04.2024 (обновлено: 15:51 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/spetsoperatsiya-1939645000.html
ВСУ за неделю потеряли более 335 военных на Херсонском направлении
ВСУ за неделю потеряли более 335 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 12.04.2024
ВСУ за неделю потеряли более 335 военных на Херсонском направлении
Российские подразделения за неделю на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили свыше 335 военнослужащих, три... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T15:41
2024-04-12T15:51
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские подразделения за неделю на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили свыше 335 военнослужащих, три танка, 29 автомобилей, а также 22 орудия полевой артиллерии, в том числе шесть гаубиц М777 производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На херсонском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике одной горно-штурмовой, трёх механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Мирное, Степовое, Павловка Запорожской области, Михаловка и Новотягинка Херсонской области. Противник потерял свыше 335-ти военнослужащих, три танка, 29 автомобилей, а также 22 орудия полевой артиллерии, в том числе шесть гаубиц М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240410/vliyanie-1939036748.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, клещеевка, сша, работино
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Клещеевка, США, Работино
ВСУ за неделю потеряли более 335 военных на Херсонском направлении

Минобороны: на Херсонском направлении ВСУ за неделю потеряли более 335 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ 2С3 "Акация" 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО на авдеевском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С3 Акация 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО на авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ 2С3 "Акация" 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО на авдеевском направлении СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские подразделения за неделю на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили свыше 335 военнослужащих, три танка, 29 автомобилей, а также 22 орудия полевой артиллерии, в том числе шесть гаубиц М777 производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"На херсонском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике одной горно-штурмовой, трёх механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Мирное, Степовое, Павловка Запорожской области, Михаловка и Новотягинка Херсонской области. Противник потерял свыше 335-ти военнослужащих, три танка, 29 автомобилей, а также 22 орудия полевой артиллерии, в том числе шесть гаубиц М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаКлещеевкаСШАРаботино
 
 
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