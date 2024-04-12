ВСУ за неделю потеряли более 335 военных на Херсонском направлении
Минобороны: на Херсонском направлении ВСУ за неделю потеряли более 335 военных
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ 2С3 "Акация" 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО на авдеевском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С3 "Акация" 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО на авдеевском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские подразделения за неделю на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили свыше 335 военнослужащих, три танка, 29 автомобилей, а также 22 орудия полевой артиллерии, в том числе шесть гаубиц М777 производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"На херсонском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике одной горно-штурмовой, трёх механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Мирное, Степовое, Павловка Запорожской области, Михаловка и Новотягинка Херсонской области. Противник потерял свыше 335-ти военнослужащих, три танка, 29 автомобилей, а также 22 орудия полевой артиллерии, в том числе шесть гаубиц М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.