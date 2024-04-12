В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВСУ на Купянском направлении за неделю потеряли более 380 военных
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Войска Украины потеряли за неделю на Купянском направлении более 380 военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ в телеграм-канале.
На купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Серебрянка Донецкой Народной Республики, Берестовое и Синьковка Харьковской области. Кроме того, отражены четыре контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады и 31-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Григоровка и Терны Донецкой Народной Республики.
"Потери противника за неделю составили более 380 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две боевые машины реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град", 28 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Буковель-AD", а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказали в ведомстве.
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22 июня 2022, 17:18