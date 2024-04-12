https://ria.ru/20240412/spetsoperatsiya-1939643158.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 12.04.2024

В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении

Войска Украины потеряли за неделю на Купянском направлении более 380 военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T15:33

2024-04-12T15:33

2024-04-12T16:01

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Войска Украины потеряли за неделю на Купянском направлении более 380 военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ в телеграм-канале.На купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Серебрянка Донецкой Народной Республики, Берестовое и Синьковка Харьковской области. Кроме того, отражены четыре контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады и 31-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Григоровка и Терны Донецкой Народной Республики."Потери противника за неделю составили более 380 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две боевые машины реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град", 28 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Буковель-AD", а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)