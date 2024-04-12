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В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 12.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 12.04.2024 (обновлено: 16:01 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/spetsoperatsiya-1939643158.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 12.04.2024
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины потеряли за неделю на Купянском направлении более 380 военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T15:33
2024-04-12T16:01
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Войска Украины потеряли за неделю на Купянском направлении более 380 военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ в телеграм-канале.На купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Серебрянка Донецкой Народной Республики, Берестовое и Синьковка Харьковской области. Кроме того, отражены четыре контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады и 31-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Григоровка и Терны Донецкой Народной Республики."Потери противника за неделю составили более 380 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две боевые машины реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град", 28 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Буковель-AD", а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказали в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: ВСУ на Купянском направлении за неделю потеряли более 380 военных

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Войска Украины потеряли за неделю на Купянском направлении более 380 военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ в телеграм-канале.
На купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Серебрянка Донецкой Народной Республики, Берестовое и Синьковка Харьковской области. Кроме того, отражены четыре контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады и 31-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Григоровка и Терны Донецкой Народной Республики.
"Потери противника за неделю составили более 380 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две боевые машины реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град", 28 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Буковель-AD", а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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