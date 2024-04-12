https://ria.ru/20240412/spetsoperatsiya-1939517747.html

Минобороны показало эксклюзивные кадры уничтожения танка ВСУ "Изделием-51"

Минобороны показало эксклюзивные кадры уничтожения танка ВСУ "Изделием-51" - РИА Новости, 12.04.2024

Минобороны показало эксклюзивные кадры уничтожения танка ВСУ "Изделием-51"

Минобороны России опубликовало эксклюзивное видео уничтожения украинского танка управляемым боеприпасом "Изделие-51". РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T09:23

2024-04-12T09:23

2024-04-12T12:01

специальная военная операция на украине

технологии

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Минобороны России опубликовало эксклюзивное видео уничтожения украинского танка управляемым боеприпасом "Изделие-51".В ролике виден танк ВСУ на позиции в лесопосадке. Ведомство также показало комбинацию кадров с оптической головки "Изделия-51" и разведывательного дрона, фиксирующего поражение цели. В результате боеприпас попал точно в корму боевой машины.Как уточнили в Минобороны, эпизод сняли на Авдеевском направлении. Украинский танк вел огонь по российским подразделениям, его позицию выявил спецназ группировки войск "Центр"."Изделие-51" — новейший российский барражирующий боеприпас, способный нести боевую часть в пять килограммов и пробивающий любую бронетехнику. Снаряд может самостоятельно находить заданную цель и идентифицировать объекты.Читайте в Дзен: Детонация за 30 километров: раскрыто, что Россия подорвала ночью на Украине"Уничтожим здесь все". С чем столкнулись жители освобожденной Авдеевки. Их рассказы шокируют

https://ria.ru/20240412/desant-1939494072.html

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Уничтожение танка ВСУ с помощью ударного беспилотника Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ на авдеевском направлении с помощью ударного беспилотника 2024-04-12T09:23 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, вооруженные силы украины, безопасность