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Минобороны показало эксклюзивные кадры уничтожения танка ВСУ "Изделием-51" - РИА Новости, 12.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:23 12.04.2024 (обновлено: 12:01 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/spetsoperatsiya-1939517747.html
Минобороны показало эксклюзивные кадры уничтожения танка ВСУ "Изделием-51"
Минобороны показало эксклюзивные кадры уничтожения танка ВСУ "Изделием-51" - РИА Новости, 12.04.2024
Минобороны показало эксклюзивные кадры уничтожения танка ВСУ "Изделием-51"
Минобороны России опубликовало эксклюзивное видео уничтожения украинского танка управляемым боеприпасом "Изделие-51". РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T09:23
2024-04-12T12:01
специальная военная операция на украине
технологии
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Минобороны России опубликовало эксклюзивное видео уничтожения украинского танка управляемым боеприпасом "Изделие-51".В ролике виден танк ВСУ на позиции в лесопосадке. Ведомство также показало комбинацию кадров с оптической головки "Изделия-51" и разведывательного дрона, фиксирующего поражение цели. В результате боеприпас попал точно в корму боевой машины.Как уточнили в Минобороны, эпизод сняли на Авдеевском направлении. Украинский танк вел огонь по российским подразделениям, его позицию выявил спецназ группировки войск "Центр"."Изделие-51" — новейший российский барражирующий боеприпас, способный нести боевую часть в пять килограммов и пробивающий любую бронетехнику. Снаряд может самостоятельно находить заданную цель и идентифицировать объекты.Читайте в Дзен: Детонация за 30 километров: раскрыто, что Россия подорвала ночью на Украине"Уничтожим здесь все". С чем столкнулись жители освобожденной Авдеевки. Их рассказы шокируют
https://ria.ru/20240412/desant-1939494072.html
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4.7
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Уничтожение танка ВСУ с помощью ударного беспилотника
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ на авдеевском направлении с помощью ударного беспилотника
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РИА Новости
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технологии, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны показало эксклюзивные кадры уничтожения танка ВСУ "Изделием-51"

Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ боеприпасом "Изделие-51"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Минобороны России опубликовало эксклюзивное видео уничтожения украинского танка управляемым боеприпасом "Изделие-51".
В ролике виден танк ВСУ на позиции в лесопосадке. Ведомство также показало комбинацию кадров с оптической головки "Изделия-51" и разведывательного дрона, фиксирующего поражение цели. В результате боеприпас попал точно в корму боевой машины.
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Как уточнили в Минобороны, эпизод сняли на Авдеевском направлении. Украинский танк вел огонь по российским подразделениям, его позицию выявил спецназ группировки войск "Центр".
"Изделие-51" — новейший российский барражирующий боеприпас, способный нести боевую часть в пять килограммов и пробивающий любую бронетехнику. Снаряд может самостоятельно находить заданную цель и идентифицировать объекты.
Читайте в Дзен: Детонация за 30 километров: раскрыто, что Россия подорвала ночью на Украине
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